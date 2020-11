Uomini e donne/ Anticipazioni puntata oggi, 10 novembre: cavalieri hot!

Uomini e donne, anticipazioni puntata oggi, 10 novembre

Uomini e donne torna in onda oggi pomeriggio con una nuova puntata del trono over in cui i cavalieri si faranno sempre più hot. Le temperature salgono mentre si avvicina il momento di lasciare spazio alle ferie natalizie e, quindi, ai film classici del pomeriggio di Canale5. Le prossime registrazioni potrebbero essere le ultime di questo funesto 2020 ma, intanto, quello che andrà in onda oggi farà discutere dentro e fuori lo studio del programma di Maria de Filippi. Le anticipazioni come sempre sono da prendere con le pinze perché tra tagli e slittamenti è sempre difficile capire cosa andrà in onda. In particolare, Michele avrà una forte discussione con Roberta perché non sta dimostrando carattere e a quel punto succederà di tutto visto che ci sono delle cose che forse il cavaliere non dice e non è chiaro fino in fondo rispetto a quello che sta facendo e saranno molte le dame infuriate.

Michele fa infuriare tutte le dame a Uomini e donne e…

La discussione non solo porterà a galla un messaggio audio in cui parla delle dame (alcune delle quali è uscito) e a Uomini e donne scoppierà il caso tanto che Roberta di Padua, tra queste, rivelerà anche di aver ricevuto delle foto hot direttamente dalla palestra in cui si allena, foto che, a quanto pare, non ha ricevuto solo lei ma che sono arrivate anche a Giulia. A quel punto la lite è servita così come la fine della conoscenza tra la bella rossa e il neo cavaliere, ma cosa ne sarà di lui e del suo percorso a Uomini e donne? Ciliegina sulla torta saranno le rivelazioni hot di Nicola Vivarelli che a quanto pare… non è stato proprio con le mani in tasca!



