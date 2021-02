Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata oggi, 11 febbraio: Gemma presa in giro?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 11 FEBBRAIO

Dopo la scelta di Davide Donadei e Chiara Rabbi, Uomini e Donne torna in onda oggi, giovedì 11 febbraio, con una nuova puntata. Ad aprire l’appuntamento odierno con il dating show di canale 5 sarà Gemma Galgani. La dama, dopo la fine della storia con Maurizio Guerci e la decisione di non conoscere ulteriormente Maurizio il poeta, sta frequentando un altro cavaliere che si chiama Maurizio. Quest’ultimo, però, sta conoscendo anche la dama Maria. Nonostante tutto, la Galgani ha deciso di continuare a freuqentatlo, ma nella puntata di oggi, Gemma vivrà una delusione. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, infatti, al centro dello studio, Gemma ammetterà di sentirsi presa in giro da Maurizio il quale si sarebbe lamentato perchè lei non ha parlato di un quadro che avrebbe fatto realizzare da un suo amico. Gemma, così, ammetterà di temere che l’interesse per Maurizio nei suoi confronti potrebbe essere dettato solo da un desiderio di visibilità.

MAURIZIO E MARIA, FOTO DELLA DISCORDIA A UOMINI E DONNE

La rivelazione di Gemma Galgani non piacerà a Maria De Filippi che comincerà a nutrire dei sospetti nei confronti di Maurizio G. quando scoprirà di uno scambio di foto a petto nudo con la dama Maria. La conduttrice, come raccontano le talpe del Vicolo delle News, non nasconderà il proprio disappunto nei confronti di Maurizio e Maria che potrebbero aver organizzato la cosa per ottenere visibilità in puntata. Anche la storia del quadro farà torcere il naso a Maria De Filippi, ma anche a Gianni Sperti, convinti che Maurizio non sia mai stato realmente interessato a Gemma e che abbia organizzato tutto solo per diventare uno dei protagonisti della trasmissione. A sorpresa, anche Tina Cipollari punterà il dito contro Maurizio che non riuscirà a fornire un’adeguata giustificazione. Maria De Filippi farà così uscire Maurizio con Maria e Gemma per un chiarimento.



