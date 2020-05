Uomini e donne/ Anticipazioni puntata oggi 11 maggio: Giovanna ha scritto a…

Pubblicità

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 11 MAGGIO

Giovanna Abate torna in scena oggi pomeriggio a Uomini e donne. La nuova puntata del programma di Maria de Filippi regalerà ai fan ancora una perfetta sinergia tra trovo over e classico che, al momento, prevede solo la presenza di Giovanna Abate. La bella tronista ha incontrato nuovamente il suo Alchy ma senza poterlo vedere in volto e mentre sui social si moltiplicano i rumors e gli indizi portando a galla addirittura un giovane che è già stato fidanzato in passato con Giovanna Abate, oggi in onda la tronista leggerà qualcosa di importante sul cellulare, ma sarà qualcosa che lei avrà scritto per un altro corteggiatore, ovvero Sammy, o è qualcosa che ha ricevuto dall’Alchimista in settimana?

Pubblicità

VERONICA URSIDA MENTE SU GIOVANNI?

Il promo di Uomini e donne di oggi non mostra solo Giovanna Abate al centro dello studio ma anche alcune dame del trono over e, in particolare, Veronica Ursida. Dopo quello che è successo con Roberta di Padua, sembra proprio che lei e Giovanni abbiamo avuto modo di sentirsi proprio perché il terzo incomodo si è fatto da parte, ma questo non basta alla bella Veronica che oggi, al centro dello studio, per dire che con il cavaliere non va. A quel punto non mancheranno le polemiche a cominciare da Gianni Sperti convinto che qualcosa allora non va visto che, proprio adesso che Roberta si è fatta da parte, lei sembra in bilico con Giovanni. Sullo sfondo rimane Gemma Galgani che continuerà a parlare con il suo Cuore di Poeta arrivato in studio la scorsa settimana dopo una bella esterna, quale sarà il suo destino?



© RIPRODUZIONE RISERVATA