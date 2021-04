Uomini e donne/ Anticipazioni puntata oggi, 12 aprile: Gemma in crisi!

Uomini e donne, anticipazioni puntata oggi, 12 aprile

Ma davvero ci può essere una settimana di Uomini e donne che inizi senza lo zampino di Gemma Galgani? Siamo sicuri che chi conosce il programma e ha sempre seguito il trono over, sa bene che la dama torinese non smette di stupire e anche oggi le cose andranno in questa direzione secondo le anticipazioni. Nel fine settimana si sono già registrate nuove puntate che vedremo alla fine del mese e per Gemma non arrivano notizie positive visto che continua a rimanere single senza avere davvero molte speranze visto che il finale si avvicina a grandi passi. Le prossime puntate di Uomini e Donne saranno ricche di colpi di scena per lei soprattutto per via di quello che sta succedendo dopo la delusione Maurizio. La dama torinese si è avvicinata come ‘amica’ a Nicola Vivarelli e lui sembra pronto a consolarla nonostante quello che è successo in passato.

ANTONELLA ELIA, AVANTI UN ALTRO PURE DI SERA/ Gag con "Costanzo" e "De Filippi"

Gemma in crisi smentisce il suo interesse amoroso verso Nicola Vivarelli e…

I fan sono già pronti per un colpo di scena ma Nicola ha rivelato a Uomini e donne di essere pronto ad essere suo amico mentre Gemma Galgani ci ha tenuto a precisato che sa bene che non vi è possibilità e vuole solo stargli accanto senza avere altre occasioni. Sullo sfondo rimane la questione Armando Incarnato che potrebbe nuovamente sedere al centro dello studio con la dama con cui sta uscendo e con la quale si è lasciato già andare alla passione al loro primo incontro. Non mancheranno le polemiche dei nuovi tronisti, soprattutto per via del comportamento e delle risposte di Samantha Curcio che ha fatto infuriare anche i suoi corteggiatori.

LEGGI ANCHE:

GIACOMO URTIS/ "Luca Laurenti hai il c*lo alla brasiliana! Bonolis fallo anche tu"ELISABETTA GREGORACI/ Eliminata ad Avanti un Altro dallo iettatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA