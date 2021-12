Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata oggi 13 dicembre: la scelta di Isabella e…

Uomini e Donne, le anticipazioni del 13 dicembre

La settimana in compagnia di Uomini e Donne riparte ufficialmente oggi, lunedì 13 dicembre, come sempre su Canale 5 a partire dalle ore 14.45 circa. Il dating show di Maria De Filippi vedrà numerosi colpi di scena sia per quanto riguarda i protagonisti del trono classico che over. In modo particolare nel corso della prossime puntate, come emerge dalle anticipazioni, ci saranno due uscite di scena, quella della giovane tronista Andrea Nicole, alle prese con la sua scelta e quella di una amata dama, Isabella Ricci.

Stando alle ultime anticipazioni, nella puntata del programma in onda questo lunedì 13 dicembre dovrebbe essere giunto il momento dell’ardua decisione per Isabella. La dama, apprezzata per i suoi modi sempre eleganti e mai sopra le righe, negli ultimi tempi è stata al centro di severe critiche da parte degli opinionisti della trasmissione ma anche da parte di alcuni volti noti del parterre, a partire da Armando Incarnato.

Isabella Ricci lascia lo studio con Fabio

Le accuse rivolte a Isabella Ricci nel corso della sua partecipazione a Uomini e Donne sono state di partecipare al dating show di Maria De Filippi solo per pubblicità e per far crescere i propri follower su Instagram. Nella puntata di oggi però, come riferiscono le anticipazioni, la dama darà un segnale forte a tutti i suoi detrattori e prenderà anche la sua decisione su Fabio Mantovani, il cavaliere che l’avrebbe conquistata nelle ultime settimane. Per questo Isabella annuncerà di voler abbandonare lo studio per intraprendere una conoscenza con l’uomo anche a telecamere spente.

Un gesto forte, che dimostrerà il reale interesse della donna nei confronti del cavaliere, mettendo così a tacere le voci sul suo conto e sulle sue presunte intenzioni. Ma queste non saranno le sole vicende che si alterneranno nello studio di Uomini e Donne, dal momento che anche sul piano del trono classico si avvicina sempre di più il momento della scelta di Andrea Nicole, che con molta probabilità potremo vedere tra martedì e mercoledì. Ad anticipare la scelta saranno però dei momenti di forte tensione soprattutto dopo la scoperta che la tronista avrebbe incontrato di nascosto Ciprian passando con lui una notte di passione.



