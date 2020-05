Uomini e donne/ Anticipazioni puntata oggi, 14 maggio: Giovanna rincorre Alessandro?

Pubblicità

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 14 MAGGIO

Uomini e donne torna in onda anche oggi con un mix perfetto tra trono over e classico di cui è rimasta ormai solo Giovanna Abate. La bella tronista ieri ha avuto modo di incontrare L’Alchimista senza maschera ma con una benda che non le ha permesso di vedere il suo volto ma trasmettendo tante emozioni, le stesse che il trono classico non era più in grado di dare al pubblico facendo crollare gli ascolti. E oggi? Ancora una volta la bella tronista avrà un altro tuffo al cuore visto che a tornare in studio sarà Alessandro. Lei stessa gli aveva detto che se fosse andato via, lei non lo avrebbe rincorso ma, a quanto pare, le cose sono cambiate. Oggi Alessandro tornerà in studio perché richiamato dalla redazione per via di alcune dame che lo hanno subito voluto accalappiare. Secondo le anticipazioni rivelate dal video promo, il corteggiatore dirà di no alle dame e lascerà lo studio e sarà a quel punto che Giovanna lo rincorrerà con buona pace dell’Alchimista e di Sammy.

GEMMA GALGANI ELIMINA CUORE DI POETA A UOMINI E DONNE?

Dall’altro lato ci sarà ancora Gemma Galgani. Uomini e donne ospiterà ancora Cuore di Poeta che torna in studio dopo la sua prima apparizione della scorsa settimana. Il cavaliere non sa ancora cosa fare e oggi chiede alla dama torinese di prendere una decisione a riguardo perché se non ha intenzione di continuare con lui perché spaventata da quello che gli ha visto scrivere non deve farlo, ma vuole mandarlo via per via di un’attrazione fisica che non c’è allora lui lo farà. Inutile dire che le parole di Gemma e le sue intenzioni faranno infuriare Tina Cipollari che tornerà ad inveire contro la sua rivale di sempre, come andrà a finire? Ciliegina sulla torta sarà il ritorno di Enzo Capo e Pamela Barretta, pronti ancora a chiarire le cose.



