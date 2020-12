Uomini e donne/ Anticipazioni puntata oggi, 15 dicembre: sorpresa per la de Filippi?

Uomini e donne, anticipazioni puntata oggi, 15 dicembre

Uomini e donne torna in onda oggi ma chi si dimentica quello che abbiamo visto ieri? Ancora una volta il lunedì è dedicato a Gemma Galgani e se non è stato per via della sua vita sociale e della sua conoscenza con Maurizio, ma per la sua sfilata che ieri si è conclusa con lei in mezzo alla studio sulla sua bella sedia pronta a fare la sua versione di Flashdance quando ad un tratto le arriva addosso una secchiata d’acqua. Davanti a quando accaduto la stessa conduttrice è rimasta a bocca aperta e si è poi scatenato il putiferio in studio perché in molti credevano ad uno scherzo e mai nessuno avrebbe puntato un soldo su quella che poteva essere l’organizzazione da parte di Gemma di quella messa in scena destinata a passare alla storia del programma e, sicuramente, nella nuova rubrica dei Nuovi Mostri.

Una dolce sorpresa per Maria de Filippi nella puntata di oggi?

Ma cosa succederà oggi nella nuova puntata di Uomini e donne? Andrà in onda il trono classico o il trono over? Ancora una volta sembra che sentiremo parlare della dama torinese e poi dei giovani del trono classico (di cui le anticipazioni rivelano che ci sono sorprese in arrivo tra abbandoni e lacrime) ma, soprattutto, una sorpresa in scena in occasione per il compleanno di Maria de Filippi (almeno al momento della registrazione). Sembra, infatti, che per la conduttrice ci sarà una dolce sorpresa floreale per farle i migliori auguri, ma chi sarà il mittente di questi fiori?



