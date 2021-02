Uomini e donne, anticipazioni puntata oggi, 15 febbraio

Maurizio mente? Maria De Filippi potrebbe intervenire a riguardo proprio oggi, 15 febbraio, nella nuova puntata di Uomini e donne che continua ad andare in onda con successo con questa edizione mix. Anche oggi sentiremo ancora parlare della bella Sophie, ad un passo dalla scelta, dei due nuovi tronisti arrivati a prendere i posti che sono stati di Davide e collega, ma anche dei protagonisti del trono over fino a quando proprio la conduttrice non prenderà di mira Maurizio per cercare di capire se gli interessi che continua a palesare, soprattutto quello per Gemma Galgani, sia veritiero oppure no. La conduttrice ha modo di pensare che il suo interesse sia solo quello legato alla popolarità e alla voglia di stare sempre in mezzo a situazione che lo possano rendere un po’ visibile agli occhi del pubblico, ma dove sta la verità e cosa dirà Gemma davanti alle parole di Maria de Filippi?

Uomini e donne, domani si torna a registrare?

Dall’altro lato, il pubblico di Uomini e donne deve prepararsi ad una nuova doppia registrazione in scena martedì e mercoledì pomeriggio, registrazione che metterà insieme le nuove puntate dei due tronisti e che vedremo solo il prossimo mese di marzo. Cosa succederà ai nuovi arrivati e alle loro corteggiatrici e cosa ne sarà di Gemma Galgani di nuovo a secco di cavalieri? Siamo sicuri che presto anche per lei arriveranno delle novità importanti e un altro cavaliere potrebbe allietare questi ultimi mesi in sua compagnia sperando che rimanda single e che sia parte centrale anche nella prossima edizione del programma.



