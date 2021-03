Uomini e donne/ Anticipazioni puntata oggi, 15 marzo: Samantha vuole Gero

Uomini e donne, anticipazioni puntata oggi, 15 marzo

Uomini e donne torna oggi pomeriggio con una nuova puntata che lancerà una settimana i cui Gemma Galgani e Samantha Curcio. La neo tronista è finita nell’occhio del ciclone per via di quello che è successo nei giorni scorsi, delle liti con i suoi corteggiatori ma anche con Armando Incarnato che la accusa di essere falsa e di essere incoerente. Le cose peggioreranno proprio in questa settimana quando punterà la sua intenzione al cavaliere Gero con il quale uscirà fuori dallo studio per parlare un po’ dietro le quinte ma senza ottenere molto in cambio. Le anticipazioni rivelano che le cose non andranno come previsto, anzi, alla fine sembra che il cavaliere la scaricherà dopo un primo interessamento.

Samantha vuole Gero ma le cose si mettono male per lei, come finirà

Dall’altra parte c’è Gemma Galgani. La dama torinese non si può interessare a Gerò per via di una questione anagrafica ma sicuramente avrà il suo bel da fare con Maurizio con il quale continuerà il suo tira e molla fino a quando a Uomini e donne non andrà in scena il solito addio. Le anticipazioni rivelano che anche per lei ci sarà poco da fare quando il cavaliere, alla fine, deciderà di voltare pagina e non solo lasciandola al palo ma addirittura dicendo addio al programma. E’ ancora presto per assistere a tutto questo ma siamo sicuri che nelle nuove puntate in onda in questi giorni non mancheranno i colpi di scena che riguardano le due protagoniste del momento.

