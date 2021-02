Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata oggi, 16 febbraio: Giacomo e Massimiliano…

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 16 FEBBRAIO

Uomini e Donne torna in onda oggi, martedì 16 febbraio, alle 14.45 su canale 5 con una nuova puntata scoppiettante come quella che ha aperto la nuova settimana del dating show. Dopo lo spazio dedicato a Gemma Galgani che ha ammesso di sentirsi presa in giro da Maurizio a cui Maria De Filippi ha concesso del tempo per decidere se continuare a conoscere Gemma o Maria, la puntata di ieri è stata dedicata a Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Dopo essersi allontanato dalla dama, Riccardo ha ammesso il proprio interesse non riuscendo a convincere totalmente Roberta. Cosa accadrà, invece, nella puntata di oggi? Maria De Filippi potrebbe concedere spazio ai nuovi tronisti Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny. Dopo averli presentati al pubblico e aver concesso loro la possibilità di ambientarsi, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, per i nuovi tronisti è arrivato il momento di conoscere le proprie corteggiatrici. Qualche ragazza riuscirà a conquistare immediatamente i tronisti?

GIANCARLO E ALESSANDRA CHIUDONO?

La puntata dovrebbe continuare con altri protagonisti del trono over. Giancarlo sta conoscendo Alessandra la quale, tuttavia, pur provando un forte interesse nei suoi confronti, ha fatto un passo indietro di fronte ad alcuni tentativi che non le sono piaciuti. Il cavaliere ha così deciso di guardarsi intorno ed è uscito un paio di sere con la dama Angela. Come reagirà Alessandra? Dalle anticipazioni del Vicolo sappiamo che non prenderà bene l’iniziativa di Giancarlo e, dopo un battibecco con Tina Cipollari, deciderà di chiudere la frequentazione. Nel corso della puntata, poi, sarà dato nuovamente spazio a Maurizio e alla sua scelta tra Gemma Galgani e Maria? Non è escluso che proprio nella puntata di Uomini e Donne di oggi, Maria De Filippi decida di mettere in piedi un piano per smascherare il cavaliere.

