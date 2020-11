Uomini e donne/ Anticipazioni puntata oggi, 17 novembre: attacco a Veronica Ursida…

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 17 NOVEMBRE

E alla fine Gianni Sperti sembra sempre pronto a sbattere la lingua dove il dente fa più male e con l’arrivo al centro dello studio di Aurora, è successo di nuovo di tutto a Uomini e donne. Sembra che anche la puntata di oggi sarà incentrata sulla dama rea di continuare a mentire per rimanere in trasmissione. L’attacco si estenderà anche a Veronica Ursida, ormai ex dama del trono over, che ieri è stata chiamata in causa proprio da Armando Incarnato. Da fuori dallo studio è arrivata subito la replica della dama che, dopo la rottura con Giovanni Longobardi, ha deciso di difendere Aurora dalle accuse di tutti e ringraziarla per la sua difesa: “Voglio ringraziare Aurora, ti voglio bene e grazie di difendermi, so quanto ci stai mettendo per farlo, anche se sono gli altri a tirarmi in ballo. Non voglio che tu stia male, sai quanto di voglio bene… A una persona (Armando Incarnato ndr.) dico No Comment, all’altra (Gianni Sperti ndr.) voglio dire che dopo la prima uscita che ho fatto con Giovanni Longobardi c’è stato il lockdown”. Alle sue parole si sono aggiunte anche quelle di Giovanni che ha attaccato duramente Gianni, cosa succederà nella puntata di oggi pomeriggio?

SOHIE DI NUOVO PROTAGONISTA A UOMINI E DONNE?

Dopo la larga pagina dedicata al trono over di Uomini e donne, sembra che sia arrivato il momento di occuparsi anche del trono classico e dei suoi protagonisti passando la palla alla bella Sophie che sembra davvero ancora in balia delle onde a poche settimana da quelle che potrebbe essere il momento della scelta. Sicuramente la scelta di Maria de Filippi di mettere insieme il trono classico da quello over è stata vincente visto che anche questi nuovi tronisti non hanno regalato importanti scossoni al pubblico. Come sarà il loro finale?



