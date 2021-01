Uomini e donne/ Anticipazioni puntata oggi, 18 gennaio: Maria de Filippi censura!

Uomini e donne, anticipazioni puntata oggi, 18 gennaio

Maria de Filippi pronta a censurare tutto e tutti a Uomini e donne? Proprio no ma ci sarà da discutere nella nuova settimana in compagnia del trono classico e del trono over. Maria de Filippi sta gestendo già con fatica quello che succede in studio, spesso Tina Cipollari si alza e si avvicina minacciosa a Gemma Galgani, costretta a mettere in corsa la mascherina, dame e cavalieri spesso si assembrano alla macchinetta del caffè dove si toccano e si abbracciano per poi rimanere distanti una volta seduti e, ancora, si è discusso molto per quelli seduti in studio e divisi solo da un plexiglass. Non è la prima volta che sia parla di questo ma, a quanto pare, il punto rovente rimane ancora la questione del bacio. La protagonista di quello che sarà lo “scandalo” della settimana sarà la bella Sophie, ma cosa combinerà adesso?

Maria de Filippi censura, un altro bacio andrà in scena tra i giovani oppure…

Uomini e donne torna in onda quindi a partire da oggi pomeriggio per una nuova settimana insieme in cui Sophie sarà di nuovo protagonista (molto probabilmente tra oggi e domani) con le sue esterne. Al centro di tutto, in particolare, c’è la cena che andrà in scena tra i due in una casona e sarà a quel punto che la tronista ha deciso di far spegnere le telecamere proprio per baciarlo. Nonostante la scelta di Sophie di fare un gesto così forte a discapito del suo rapporto con Matteo quest’ultimo darà di matto ma senza riuscire a sfogarsi in puntata nonostante le insistenze di Maria. Alla fine il corteggiatore ammette di non essere felice di ciò che è successo perché ha pausa di rimanere deluso, Come finirà adesso tra loro?



