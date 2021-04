Uomini e donne/ Anticipazioni puntata oggi, 19 aprile: tutti contro Ida Platano?

Uomini e donne, anticipazioni puntata oggi, 19 aprile

Ida Platano è appena tornata a Uomini e donne e già sta creando scompiglio nel parterre del programma. Questa nuova formula, mix perfetto tra trono classico e trono over, è la prima volta che ospita Ida che ormai orfana di Riccardo da un anno o quasi, si è preparata a tornare per avere anche lei il suo lieto fine come è successo al suo ex con Roberta di Padua. Proprio di loro si è parlato tanto in questo fine settimana e tutto perché si vociferava già di una possibile rottura tra Riccardo e Roberta, notizia che loro stessi hanno smentito mostrandosi pronti a brindare insieme e sorridenti e smentendo anche la gravidanza della dama. Voci su voci dovute proprio al ritorno di Ida Platano in trasmissione visto che tutti sognava a quel punto il ritorno di Riccardo e un lieto fine.

Tutti contro Ida Platano?

Così non sarà e anche per Ida Platano le cose non sono andate benissimo fino a questo momento visto che molti si sono schierati contro di lei mentre dalla sua parte rimane di Gemma Galgani. La bella dama ha ritrovato la sua amica e adesso insieme si preparano ad affrontare questo lungo mese d’amore con la speranza di andare oltre e avere il loro lieto fine. Le cose no si mettono bene però per Ida Platano perché il tempo stringe e non sarà facile per lei trovare l’amore dopo quello che è successo e quello che le abbiamo visto soffrire, ma se così non fosse? Si è perlato già di possibili pretendenti e di nuovi amori e sicuramente lei e Gemma Galgani saranno protagoniste della puntata di oggi di Uomini e donne.

