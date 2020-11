Uomini e donne/ Anticipazioni puntata oggi, 20 novembre: Armando e Riccardo, è lite!

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI OGGI, 20 NOVEMBRE, TRONO CLASSICO O TRONO OVER

Uomini e donne torna in onda oggi pomeriggio con l’ultima puntata della settimana dopo tutto quello che è successo in questi ultimi giorni da quando Riccardo Guarnieri ha fatto ritorno in studio e i nuovi tronisti del trono classico si trovano a dover fare i conti con il fatto che il momento clou si avvicina e che forse non sarà possibile fare una scelta, non in queste condizioni. Sophie è ancora in alto mare, Gianluca è rimasto senza corteggiatrici e l’unico che ha concluso qualcosa sembra essere Davide a caccia di riscatto proprio a Uomini e donne. Sarà lui quindi l’unica soddisfazione giovane di questa prima parte di edizione mix che porta a casa ogni giorno ascolti superiori al 20% di share per la gioia di tutti?

RICCARDO GUARNIERI E ARMANDO INCARNATO ALLO SCONTRO?

Dall’altra parte, oggi toccherà al trono over regalarci grandi soddisfazioni con vecchi attriti che tornano a galla a Uomini e donne proprio quando il bel Riccardo Guarnieri prenderà posto al centro dello studio per parlare delle sue due uscite della settimana. Il pomo della discordia, invece, sarà Giulia, una corteggiatrice che, a quanto pare, è interessata sia a lui che ad Armando Incarnato e questo scatenerà un vero e proprio putiferio portando alla discussione i due ex storici del programma, chi avrà la meglio e perché finiranno per litigare tirando fuori magari vecchi attriti e vecchie storie. Ida Platano è il vero movente per questa discussione?



© RIPRODUZIONE RISERVATA