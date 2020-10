Uomini e donne/ Anticipazioni puntata oggi, 20 ottobre: bye bye Beatrice!

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 20 OTTOBRE

Uomini e donne torna oggi pomeriggio con la seconda puntata della settimana in cui Davide Donadei dovrebbe essere finalmente protagonista. Nei giorni scorsi si è parlato molto del giovane tronista per via dell’interesse dimostrato per lui da Roberta di Padua (la dama uscirebbe con lui se glielo chiedesse) ma oggi si tornerà a farlo per via del suo rapporto con Beatrice. I due sono sempre più vicini e in molti li amano già come coppia ma qualcosa potrebbe essersi rotto proprio in questa puntata visto che, dopo le promesse del tronista di una sorpresa per il suo compleanno, la corteggiatrice è rimasta sola e senza modo di vederlo perché lui ha deciso di uscire con Chiara. La redazione le ha comunicato questa scelta e di certo non le ha fatto piacere, anzi. Le polemiche non sono mancate perché è vero che il tronista ha preferito Chiara dopo una serie di messaggi tristi ricevuti, ma è vero anche che non ha fatto recapitare a Beatrice né un messaggio e nè dei fiori.

UOMINI E DONNE, DAVIDE E SOPHIE ALLO SCONTRO?

Il suo modo di fare oggi sarà al centro delle polemiche della nuova puntata di Uomini e donne e, in particolare, anche di quelle che Sophie Codegoni muoverà al suo collega tronista. La biondina è convinta che il comportamento di Davide non sia stato adeguato perché magari è giusto che sia corso da Chiara ma non doveva far mancare il suo affetto a Beatrice soprattutto dopo le sue promesse. Cosa risponderà a quel punto il tronista? Sembra che sia lui che Chiara si scuseranno con Beatrice, questo basterà a metterci una toppa o è la prova che ormai la corteggiatrice sia un po’ andata indietro nel suo rapporto con lui?



