Uomini e donne/ Anticipazioni puntata oggi, 21 dicembre: Riccardo e Roberta hot?

Uomini e donne, anticipazioni puntata oggi, 21 dicembre

Uomini e donne torna oggi con una nuova puntata e non solo. A grande sorpresa il dating show di Maria de Filippi, per ora, non va in vacanza e ci terrà compagnia anche in questi primi giorni di questa settimana natalizia al solito orario e nella stessa durata di sempre. Ad attendere il pubblico non sarà una puntata natalizia con balli e canti bensì una vera e propria puntata divisa tra trono classico e trono over che porterà al centro dello studio Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. I due si sono avvicinati molti dopo il ritorno del pugliese in trasmissione ma poi le cose si sono un po’ raffreddati almeno così pensavamo. Le anticipazioni di Uomini e donne di oggi si tornerà a parlare della coppia e tutto perché la dama di Cassino racconterà di averlo cercato in settimana per spingerlo a vedersi e che i due si siano lasciati andare alla passione.

Riccardo Guarnieri conosce un’altra dama e fa infuriare Roberta di Padua?

Nei giorni scorsi a Uomini e donne si è parlato di questa voglia di Riccardo Guarnieri e del freno messo da Roberta che a Uomini e donne continuava a dire no grazie fino a cedere ma le cose non andranno come previsto perché l’idillio d’amore finirà quando il cavaliere accetterà di conoscere una nuova dama arrivata per lui nel programma. A quel punto Roberta non potrà far altro che infuriarsi, urlando e minacciando per poi tornare al suo posto sottolineando di voler chiudere definitivamente con il cavaliere. Dall’altra parte si parlerà di Gianluca che presto si lascerà tutto alle spalle.



