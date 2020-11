Uomini e donne/ Anticipazioni puntata oggi, 23 novembre: Armando sconvolto per..

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 23 NOVEMBRE

Siamo pronti per un’altra settimana in compagnia di Uomini e donne, quella che potrebbe aprire la strada verso il gran finale di quest’anno e gettare le basi per quello che vedremo da gennaio in poi dopo la lunga pausa natalizia. I giovani del trono classico non sembrano ancora pronti a scegliere mentre i protagonisti del trono over continuano a regalarci grandi soddisfazioni tra amori impossibili, conoscenze davvero molto hot e tanto trash. Anche oggi pomeriggio succederà lo stesso perché ad andare in scena saranno i cavalieri del trono over e, in particolare, Armando Incarnato che tornerà al centro dello studio per conoscere una nuova dama e non solo. Secondo le anticipazioni di oggi, sembra che il cavaliere si ritroverà al centro insieme a Brunilde ammettendo di essere un po’ scioccato dai modi bruschi e dai cambi di umore della dama.

VALENTINA AUTIERO TORNA A UOMINI E DONNE?

Cosa risponderà la dama e come si comporteranno gli opinionisti a quel punto? La puntata di Uomini e donne potrebbe diventare di colpo movimentata perché quando è il napoletano a sedere al centro dello studio, tutto cambia e le temperature salgono. In queste nuove puntate del dating show di Maria de Filippi avremo modo di ritrovare anche Valentina Autiero che nelle scorse settimane ha lasciato lo studio con Germano e oggi vi farà ritorno ammettendo che la loro storia non è mai davvero iniziata all’esterno. Non mancheranno rivelazioni, racconti e colpi di scena soprattutto quando i due inizieranno a raccontare cosa è successo una volta usciti dal programma e, come al solito, le versioni non saranno proprio così uguali…



