Uomini e donne/ Anticipazioni puntata oggi, 25 gennaio: Davide corre da Beatrice?

Uomini e donne, anticipazioni puntata oggi, 25 gennaio

Uomini e donne torna in onda oggi per iniziare insieme una nuova settimana in compagnia dei protagonisti del trono over ma anche di quello classico. Molta attenzione è dedicata a Davide ormai ad un passo dalla sua scelta, già rimandata nei giorni scorsi. Beatrice e Chiara continuano a combattere per conquistare il cuore del ragazzo che si è detto addirittura molto combattuto tra le due e convinto di non avere ancora una scelta vera e propria. Siamo sicuri che di questo sarà felice la vera scelta che alla fine saprà bene di averla spuntata ma per poco sull’altra. Cosa succederà quindi nella nuova puntata e cosa succederà dopo che Beatrice non si è presentata in esterna la scorsa settimana? Le anticipazioni rivelano che Davide correrà subito da lei, appena dopo la registrazione, quale sarà l’accoglienza che la corteggiatrice gli riserverà?

Gemma Galgani dimentica Maurizio con un altro cavaliere?

Dall’altro lato ci saranno ancora i protagonisti del trono over di Uomini e donne e come si può pensare ad un inizio settimana in cui non sia Gemma Galgani la protagonista? A quanto pare sarà ancora la dama torinese ad aprire la puntata con il solito video post puntata in cui assisteremo al suo sfogo in camerino dopo quello che è successo con Maurizio e relative polemiche. Proprio il cavaliere che ha chiuso i ponti con lei confermerà di voler mettere la parola fine alla loro conoscenza fino a quando dalle scale arriverà un nuovo cavaliere che lei terrà con riserva giusto per farsi consolare un po’. A quel punto non mancherà il solito teatrino con Tina Cipollari…



