Uomini e donne/ Anticipazioni puntata oggi, 26 aprile: Samantha e Gemma…

Uomini e donne, anticipazioni puntata oggi, 26 aprile

Uomini e donne riprende il suo percorso oggi per una settimana intensa che segnerà un giro di boa importante. Il programma chiuderà in bellezza il mese di aprile e aprirà quello di maggio, quello che potrebbe essere l’ultimo se la programmazione non cambierà come è successo lo scorso anno. La novità importante, a quel punto, riguarderà proprio la bella Gemma Galgani, che forse si ritroverà di nuovo single dopo un anno intenso, e anche Samantha Curcio che sembra davvero ad un passo dalla scelta dopo il bacio ad Alessio e la reazione di Bohdan. Sembra proprio che nelle nuove puntate del programma sentiremo ancora parlare del triangolo visto che le reazioni di quest’ultimo e poi quelle di Alessio relative alle spiegazioni di Samantha metteranno tutto di nuovo in discussione, ma fino a quando?

Gemma Galgani e Samantha Curcio alle strette?

Ciliegina sulla torta sarà proprio Gemma Galgani. La dama torna protagonista a Uomini e donne approfittando ancora del fatto che proprio Tina Cipollari continua ad essere in collegamento e, quindi, poco propensa ad aggredirla, almeno fisicamente parlando, ma cosa succederà alla dama del trono over? Sembra che per lei le cose non si metteranno bene e anche nei prossimi giorni finirà al centro di uno scandalo, o quasi, che chiamerà in causa addirittura la redazione, pronta ad intervenire in suo soccorso. Ma cosa ne sarà delle sue ultime esterne e di quest’ultima settimana? Lo scopriremo oggi pomeriggio a partire dalle 14.45 circa.

