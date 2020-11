Uomini e donne/ Anticipazioni puntata oggi, 26 novembre: Davide e Gianluca…

Uomini e donne, anticipazioni puntata oggi, 26 novembre

Uomini e donne si avvia verso la chiusura della settimana con un vero e proprio colpo al cuore per i fan che hanno già capito bene ieri pomeriggio che i giovani tronisti potrebbero regalare colpi di scena interessanti anche il mese prossimo. C’è chi è pronto a scommettere che uno tra Gianluca e Davide dovrà rinunciare al trono senza una scelta mentre uno dei due è pronto a scegliere. Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, giovedì 26 novembre, rivelano che Davide parlerà del suo rapporto con Beatrice ma cercherà anche di risolvere la situazione con Chiara che ha lasciato lo studio.

Gianluca e Davide pronti a scegliere o lasciare?

Anche Sophie ci metterà del suo nella nuova puntata di Uomini e donne perché avrà un acceso diverbio con un corteggiatore portando a casa nuovi scontri e colpi di scena. Ciliegina sulla torta saranno i protagonisti del trono over a cominciare da Maria e Simone mentre per Armando ci sarà un ritorno esclusivo che potrebbe mettere in crisi il cavaliere e non solo. Ma cosa ne sarà dei tre tronisti flop di questa ultima parte del 2020? Sarà sempre quello il nodo da sciogliere perché le corteggiatrici via via sono state eliminate o sono andate via e mentre l’imbuto stringe, il pubblico ha difficoltà a capire che direzione potranno prendere Davide e Gianluca in queste ultime settimane del 2020. Non mancheranno liti, scontri e pettegolezzi perché in fondo Uomini e donne nella sua versione mix continua a mietere successi e trash.

