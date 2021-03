Uomini e donne/ Anticipazioni puntata oggi, 29 marzo: Gemma apre la settimana

Uomini e donne, anticipazioni puntata oggi, 29 marzo

Uomini e donne continua ad attirare l’attenzione del pubblico di Canale5 e anche in questi primi giorni della settimana succederà lo stesso visto che la trasmissione tornerà in onda a partire da oggi e, a quanto pare, andrà avanti per tutta la settimana senza alcuna pausa, almeno per ora. Negli anni scorsi il programma si fermava proprio in concomitanza con la scuola ma in lockdown sembra che tutto andrà avanti come deve ed è per questo che le registrazioni sono andate avanti anche in questo fine settimana nonostante le festività delle Palme. Gianni Sperti ha parlato di momenti ad alta tensione e alcuni hanno addirittura lanciato i rumors che contemplano l’addio di Samantha al trono per via di una serie di incomprensioni e di poco interesse per i suoi corteggiatori, sarà vero oppure no?

Gemma Galgani apre la settimana?

Grande protagonista di questa settimana di Uomini e donne sarà ancora Gemma Galgani. Le anticipazioni parlano di una sfilata mista in arrivo e non solo visto che adesso la dama si è ritrovata al cospetto di Nicola Vivarelli, il suo Sirius, che proprio nell’ultima puntata di venerdì ha un po’ sgridato la sua ex dama facendole notare che per Maurizio aveva perso la testa, e si vedeva, ma che lui non era interessato e se ne erano accorti tutti ed ecco perché lui appoggia Tina Cipollari e le sue parole. A quel punto Gemma Galgani ha fatto un sorriso ma le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano anche che la dama avrà modo di uscire di nuovo con lui ma solo per amicizia.. per adesso.

