Uomini e donne/ Anticipazioni puntata oggi, 8 febbraio: Aurora denuncia tutti!

Aurora furiosa a Uomini e donne

Uomini e donne torna in onda oggi pomeriggio con la prima puntata della settimana in cui sicuramente sarà ancora Gemma Galgani la protagonista assoluta. La dama torinese continua a tenere banco con le sue liti con Maurizio e con nuovi corteggiatori da conoscere ma sicuramente quello che è successo la scorsa settimana ad Aurora fa ancora discutere. La dama è stata presa di mira con una serie di video personali portati in studio da Giancarlo, che poi si è scusato, mettendo alla gogna, nel vero e proprio senso della parola la bella Aurora presa di mira poi anche da Gianni Sperti e Tina Cipollari che l’hanno criticata in ogni modo possibile. Secondo le ultime novità sembra che Aurora sia pronta a denunciare tutti e, in particolare, sembra che avrebbe diffidato proprio il cavaliere per le offese ricevute.

Davide pronto a scegliere, quando andrà in onda la scelta?

Dall’altra parte abbiamo i giovani del trono classico e, in particolare, sembra che ormai tutto sia pronto per la scelta di Davide e che proprio questa potrebbe andare in onda questa settimana a Uomini e donne. Chi segue il programma sa bene che la registrazione è avvenuta ormai qualche giorno fa e che presto l’epilogo del suo trono andrà in onda anche per il pubblico di Canale5 che, nello stesso momento, dovrà fare i conti con l’arrivo sul trono di due nuovi tronisti e, secondo alcuni video postati sul profilo ufficiale della trasmissione, anche di una nuova tronista (si vocifera si tratti di Cecilia Zagarrigo). Sarà proprio questo quello che ci aspetta nelle prossime settimane?



