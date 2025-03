Cosa accadrà nelle prossime puntate di Uomini e Donne? Le anticipazioni ci svelano che sarà una settimana ricca di colpi di scena, a partire dalla puntata di oggi 18 marzo 2025, che vedrà Gemma Galgani grande protagonista. La dama sta infatti conoscendo Orlando, cavaliere giunto per conoscerla, ma con il quale oggi, la dama, interromperà i rapporti anche bruscamente, eliminandolo. Contro di lui anche una segnalazione di Tina Cipollari, secondo la quale il cavaliere sarebbe fidanzato da circa 20 anni con una donna di origine russa.

Protagonista delle prossime puntate di Uomini e Donne sarà anche Sabrina Zago, che dopo aver chiuso con Giuseppe, ha intrapreso una conoscenza con Sebastiano. I due sono anche usciti insieme e lei lo ha ospitato nella sua camera d’albergo per farsi una doccia. La conoscenza verrà commentata proprio da Giuseppe, lo stesso che sfiderà nuovamente Gianni Sperti in una gara di ballo.

Tra i protagonisti delle prossime puntate di Uomini e Donne c’è anche Alessio Pili Stella. Il cavaliere è uscito con Luana ma, al contempo, vuole conoscere anche una nuova dama di nome Valentina. La new entry ha però frenato Alessio, dicendogli che, prima di intraprendere una conoscenza, deve chiarire con Luana e comprendere a chi è realmente interessato, perché non è disposta a stare con una persona che vuole tenere un piede in due scarpe. Per il trono Over, saranno al centro dello studio anche Damiano, Gloria e Morena. Il triangolo scatenerà nuove discussioni in studio.

Ampio spazio anche al trono Classico nelle puntate dal 18 al 21 marzo 2025. Gianmarco Steri è uscito in esterna con Nadia e Cristina, e con la seconda c’è stato un bacio che porta la sua corteggiatrice Francesca a lasciare lo studio. Gianmarco la inseguirà per cercare di appianare la situazione, ma dovrà fare poi i conti anche con un’altrettanto infuriata Nadia.