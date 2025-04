Uomini e Donne anticipazioni: colpo di scena nel trono di Gianmarco Steri

Le puntate di Uomini e Donne in onda dal 7 all’11 aprile regaleranno tanti colpi di scena agli appassionati del trono classico, attualmente occupato solo da Gianmarco Steri per il quale il momento della scelta si avvicina ma i dubbi restano. Il tronista sembra preso da Francesca e Cristina con le quali ci sono stati baci, ma anche discussioni piuttosto accese. Tuttavia, nelle puntate in onda la prossima settimana, arriverà il colpo di scena durante l’esterna con Nadia, la terza corteggiatrice con cui sta provando a costruire un rapporto di conoscenza.

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, anche con Nadia arriverà il fatidico bacio. Il tutto accadrà in esterna e avrà ripercussioni anche sul rapporto tra il tronista e le altre corteggiatrici. Gianmarco, infatti, affermerà di essere estremamente deluso dall’atteggiamento di Francesca e Cristina che non mostreranno neanche il più piccolo segnale di gelosia facendo così aumentare i dubbi del tronista.

L’addio di Damiano Foti a Uomini e Donne

La nuova settimana di Uomini e Donne si aprirà con l’addio di Damiano Foti a Uomini e Donne. Il cavaliere del trono over, durante un confronto con Flavia con cui ha raccontato di aver dormito insieme senza, però, neanche baciarla, ha avuto un duro scontro sia con Gianni Sperti e Tina Cipollari che con Morena Farfante che, arrivando dalla stessa città, l’ha accusato di mentire e di trascorrere le sue serate in discoteca. In seguito a tali scontri, Damiano annuncerà così l’addio alla trasmissione.

Occhi puntai, poi, su Giuseppe e Gianni Sperti. Il cavaliere del trono over, per settimane al centro delle dinamiche per la sua frequentazione finita con Sabrina, sfiderà nuovamente Gianni in una gara di ballo. Dopo essere stati accompagnati da Alessia, allieva del serale di Amici, nella nuova gara avranno una partner d’eccezione. Per Gianni Sperti arriverà Rossella Brescia mentre a giudicare la gara saranno i ballerini professionisti di Amici Umberto, Isobel e Francesca Tocca,

