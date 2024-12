Uomini e Donne: cosa accadrà nelle puntate di gennaio 2025

Uomini e donne torna ufficialmente in onda il 7 gennaio 2025 dopo la lunga pausa natalizia. Nelle puntate di gennaio 2025, gli occhi saranno tutti puntati sul trono di Michele Longobardi che sarà al centro di un momento clamoroso con una serie di segnalazioni che porranno fine al suo percorso da tronista. Verrà, infatti, a galla l’esistenza di alcune chat di Michele con delle ragazze tramite dei profili fake. Tuttavia, Michele Longobardi non sarà l’unico protagonista delle puntate di Uomini e Donne in onda a gennaio 2025.

Se, infatti, Francesca Sorrentino è ancora in alto mare e alle prese con la conoscenza dei nuovi corteggiatori giunti in trasmissione dopo la scelta degli altri pretendenti di lasciare il programma, Martina De Ioannon è sempre più vicina alla scelta. Il suo trono, così, sarà protagonista indiscusso dei nuovi appuntamenti con il dating show di canale 5. In particolare, a tenere banco sarà un gesto di Gianmarco Steri.

Anticipazioni Uomini e Donne: l’abbandono di Gianmarco in esterna

Momenti di alta tensione tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri nelle puntate di gennaio 2025 di Uomini e Donne. Come fanno sapere le anticipazioni di Lorenzo Spugnaloni, infatti, in esterna, la tronista ammetterà di avere forti dubbi su Gianmarco e di trovarlo freddo e distaccato nonostante il bacio passionale, arrivato a sorpresa nel corso di un’esterna trasmessa nelle ultime puntate del 2024 di Uomini e Donne. I dubbi di Martina non resteranno sterili ma porteranno ad una reazione immediata di Gianmarco che, non sentendosi a proprio agio, deciderà di abbandonare in anticipo l’esterna.

In studio, poi, tra i due ci sarà un’accesa discussione durante la quale Martina metterà in dubbio anche il bacio. La tronista, inoltre, ammetterà di temere di sentirsi sbagliata scegliendo di avere accanto Gianmarco rivedendo in lui alcuni atteggiamenti che hanno avuto, in passato, altre persone che hanno fatto parte della sua vita.