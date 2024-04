Uomini e donne, anticipazioni registrazione 1 aprile 2024/ Mario Cusitore si dichiara a Ida Platano!

Uomini e donne, anticipazioni registrazione 1 aprile 2024: Mario si dichiara a Ida

Uomini e donne non si ferma nemmeno a Pasquetta e, anche nella giornata di oggi, sono state registrate nuove puntate che andranno poi in onda nelle prossime settimane. Stando alle anticipazioni della nuova registrazione di oggi, lunedì 1 aprile 2024, riportate da Lorenzo Pugnaloni sulle sue Instagram stories, si è scatenato un vero e proprio caos in studio che ha coinvolto Mario Cusitore. Tutto sarebbe nato dalla decisione di Ida Platano di portare in esterna solamente Pierpaolo: insieme, hanno fatto una videochiamata con una sua amica.

Questo avrebbe però scatenato l’ira di Cusitore, che “si è arrabbiato tantissimo dicendo: “Come faccio a corteggiare una donna così?”, tanto da lasciare lo studio infuriato“. Tuttavia, sulla linea degli alti e bassi che hanno da sempre caratterizzato il loro turbolento rapporto, dopo la sfuriata c’è stata una riappacificazione, con tanto di dichiarazione a sorpresa da parte del corteggiatore. “Ida balla con Pierpaolo e poi decide di uscire anche lei per andare a parlare con Mario“, si legge. “Lui alla fine rientra chiedendo due sedie al centro studio e si dichiara innamorato di Ida, dicendo proprio “mi sono innamorato di te”.

Anticipazioni Uomini e donne: Daniele in esterna con Gaia e Valery

Mario Cusitore, dunque, si è sbilanciato forse come mai fatto prima d’ora e ha annunciato pubblicamente di essere innamorato di Ida Platano. La rivelazione del corteggiatore di Uomini e donne spiazza e non lascia indifferente Tina Cipollari che, come rivelano sempre le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, lo attacca “dicendo che non lo vede sincero“. Alla fine, però, la coppia decide di ballare insieme e lui non se ne va più.

Ida e Mario sono così gli indiscussi protagonisti della registrazione di oggi, ma non mancano importanti aggiornamenti anche sugli altri volti del programma. Il nuovo tronista Daniele, in particolare, “ha portato in esterna sia Gaia che Valery, esterne conoscitive“. Per quanto riguarda invece il Trono Over, “Mario Verona continua a frequentare Milena. Sono scese due ragazze per lui ma non le ha tenute“.

