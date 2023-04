Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 1° aprile: Silvio torna per Gemma?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 1° aprile

Nuova registrazione per Uomini e Donne in programma oggi, sabato 1° aprile. Come fa sapere Lorenzo Pugnaloni, oggi, nello studio del dating show di canale 5 tornano le dame e i cavaliere del trono over, ma anche i protagonisti del trono classico. Cosa accadrà, dunque, nella nuova registrazione? Dopo aver salutato Silvio che ha deciso di lasciare definitivamente la trasmissione dopo aver messo un punto alla sua frequentazione con Gemma Galgani, quest’ultima riceverà una sorpresa? Silvio tornerà sui propri passi chiedendo alla redazione di poter continuare a cercare l’amore tra le altre dame del parterre?

Liceo Berchet Milano, petizione degli studenti/ “Malessere per metodi educativi prof”

Spazio, poi, a Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. Per la dama e il cavaliere pugliese del trono over, nelle scorse puntate, sono scesi rispettivamente un cavaliere e una dama. Come saranno andati i primi appuntamenti? Sarà scattata il classico colpo di fulmine?

La scelta di Lavinia Mauro

Grande attesa per la registrazione di Uomini e Donne in programma oggi nel corso della quale si concluderà il percorso di Lavinia Mauro che sta cercando l’uomo della sua vita dallo scorso settembre. Dopo aver conosciuto vari corteggiatori, la tronista, negli ultimi mesi si è concentrata sulla conoscenza con Alessio Corvino e Alessio Campoli. Pur essendo molto diversi l’uno dall’altra, sono riusciti comunque a conquistare le attenzioni di Lavinia.

SCUOLA/ Le vite degli altri, un imprevisto che sfida l'omologazione

Dopo mesi, la tronista, oggi sceglierà il ragazzo con cui lasciare lo studio e iniziare una storia lontano dal programma. Il trono di Lavinia Mauro si concluderà con un lieto fine o per lei arriverà un no? Per scoprirlo, come sempre, non ci resta che aspettare le anticipazioni della registrazione.

LEGGI ANCHE:

Sunak "preoccupato da gender a scuola"/ "Cambio sesso sociale impatta sui bimbi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA