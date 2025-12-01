Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di oggi 1° dicembre 2025: cos'è successo nel parterre del trono over e classico.

Dicembre inizia con una nuova registrazione di Uomini e Donne. I tronisti e tutti i protagonisti del trono over tornano in studio oggi, lunedì 1 dicembre 2025, per regalare nuove emozioni e nuovi colpi di scena al pubblico che aspettano di scoprire cosa accadrà alle dame e ai cavalieri ma anche ai tronisti, in particolare a Sara Gaudenzi il cui trono è quello che sta appassionando maggiormente i telespettatori. La tronista, dopo i vari baci con Jakub, si è riappacificata con Marco Veneselli con cui tutti, oggi, aspettano il bacio.

Tra Sara e Marco, infatti, finora, ci sono stati diversi scontri ma nella scorsa registrazione è arrivata finalmente la pace. Nella registrazione odierna, dunque, tra i due arriverà finalmente il bacio? Attesa, tuttavia, anche per il confronto con Jakub con cui, nella scorsa registrazione, Sara ha discusso per la scelta di uscire con un nuovo corteggiatore.

Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione 1° dicembre 2025: nuova delusione per Gemma Galgani?

Come accade in ogni registrazione, anche in quella odierna ci sarà grande spazio per i cavalieri e le dame del trono over che dovrebbe cominciare con Gemma Galgani. La dama di Torino, nella scorsa registrazione, ha scelto di chiudere con Roberto continuando ad uscire con Antonio con cui c’è stato anche un bacio in studio.

Tra Mario Lenti e Barbara De Santi potrebbero riaccendersi i riflettori dopo l’accusa del cavaliere alla dama che, a detta di Mario, avrebbe chiuso la frequentazione perché influenzata dalle opinioni dello studio. Come sempre, poi, non mancherà lo spazio per Federico Mastrostefano, sempre più protagonista della trasmissione.

