Uomini e donne anticipazioni registrazione 1 marzo 2022/ Federica abbandona lo studio

Le avventure di Matteo Ranieri all’interno di Uomini e Donne continuano. Il tronista durante le ultime puntate aveva dichiarato la sua volontà di lasciare la trasmissione per cercare l’amore altrove, salvo ritornare sui suoi passi tornando in studio per continuare la sua avventura all’interno del dating show.

Dopo la misteriosa assenza di Federica dallo studio e l’esterna tra il tronista e la nuova pretendente Valeria Federica è ritornata in studio dove però ha trovato una brutta sorpresa: Matteo ha dichiarato di non aver pensato alla ragazza per tutto il periodo della sua assenza.

Federica sentendo le parole di Matteo Ranieri a Uomini e Donne ha deciso di abbandonare lo studio, in preda allo sconforto. Il tronista però vedendo la reazione della ragazza, preso da mille pensieri, ha deciso di seguirla dietro le quinte senza più fare ritorno durante la trasmissione.

Uno dei tanti motivi che avrebbero spinto Federica ad abbandonare lo studio potrebbe essere anche l’atteggiamento del ragazzo che durante la sua assenza non ha esitato a frequentare nuove ragazze instaurando una bella sintonia con tutte.

