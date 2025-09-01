Uomini e Donne, oggi 1° settembre 2025 si registra una nuova puntata del dating show di Maria De Filippi: nuovi tronisti in arrivo e flirt

Settembre inizia in bellezza per i fan di Uomini e Donne: oggi 1° settembre 2025 è infatti prevista una nuova registrazione del dating show di Maria De Filippi, durate la quale sono previste molte sorprese e novità. L’attesa del pubblico è tutta per i nuovi tronisti: la scorsa settimana sono stati annunciati i primi due nomi- il già noto Flavio Ubirti e la speaker radiofonica Cristiana Anania -, ma oggi l’attesa è per almeno un altro nuovo tronista, e forse anche due, che andranno a completare il cast di questa prima fase del programma.

Da giorni si attende inoltre il confronto tra le coppie di Temptation Island 2025 nello studio di Uomini e Donne, anche perché è probabile che almeno un altro tronista sia scelto tra i volti del reality delle coppie. Ci sono ancora dubbi sulla possibilità che questi confronti avvengano nello studio del dating show perché non sono ancora chiare le modalità dello speciale che andrà in onda prossimamente.

Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione 1° settembre 2025: tornano le ex coppie del Trono Over?

Ciò che è certo, è che nella nuova registrazione di Uomini e Donne di oggi 1 settembre grande spazio avranno i protagonisti del Trono Over. Gemma Galgani è tornata in studio e ha subito trovato due nuovi pretendenti ad attenderla. La dama ha dunque avuto la possibilità di incontrarli fuori dallo studio, e chissà che oggi non annuncio la nascita di un nuovo flirt.

Si parlerà anche degli altri protagonisti del Trono Over, come Sabrina e Gloria, tornate in studio da single, ma è probabile che tornino per un confronto altre coppie che hanno lasciato il programma insieme nella scorsa stagione e che stanno ancora insieme o si sono lasciate. Tante, dunque, le novità attese per questa nuova registrazione.

