Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 10 aprile: Isabella e Gemma complici?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 10 aprile

Weekend di registrazione per i tronisti Samantha Curcio, Massimiliano Mollicone e Giacomo Czery e per le dame e i cavalieri del trono over di Uomini e Donne. A svelare il ritorno in studio di tutti i protagonisti del programma di Maria De Filippi è Gianni Sperti che, tra le storie di Instagram, ha pubblicato un selfie scattato nel camerino di Cinecittà. La registrazione, come sempre, dovrebbe aprirsi con Gemma Galgani e il suo sfogo dietro le quinte. La dama, nel corso delle ultime settimane, ha attraversato un periodo delicato nel corso del quale ha ricevuto varie delusioni. Ultima quella che le ha inconsapevolmente inferto Riccardo il quale, dopo un’esterna, le ha detto di vederla come un’amica.

Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 10 aprile: Aurora Tropea ancora furiosa

Tuttavia, Gemma ha trovato un valido sostegno in Isabella Ricci, la bellissima signora che ha recentemente chiuso la frequentazione proprio con Riccardo e con Biagio e che ha difeso Gemma, convinta che Riccardo si sia avvicinato alla Galgani solo per popolarità. Tra le due dame, dunque, nascerà un’amicizia o nel corso della registrazione si ritroveranno al centro dello studio per dividersi le attenzioni di eventuali pretendenti?

Isabella Ricci, Uomini e Donne/ "Mi schiero con Gemma, Riccardo cerca visibilità..."

TINA CIPOLLARI ANCORA ASSENTE?

Grande attesa per la registrazione di oggi di Uomini e Donne. Il pubblico, oltre ad essere curioso di ciò che accadrà ai tronisti e ai protagonisti del trono over, spera di rivedere finalmente in studio, accanto a Gianni Sperti, Tina Cipollari. La bionda opinionista è stata assente nel corso delle ultime puntate trasmessa in tv e il silenzio di Gianni Sperti e di Maria De Filippi ha scatenato la curiosità del pubblico che spera di vedere al suo posto Tina, prona per commentare eventuali,nuove conoscenze di Gemma. Dopo aver partecipato in collegamento ad una delle ultime puntate, Tina è stata totalmente assente, ma in studio non è stata fornita alcuna spiegazione. Nel corso della registrazione odierna, dunque, a Cipollari tornerà ad intrattenere il pubblico del dating show di canale 5 con i suoi commenti ironici?

