Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 10 febbraio: Gemma protagonista?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 10 FEBBRAIO

Nuova registrazione di Uomini e Donne in arrivo? Le dame e i cavalieri del trono over, i nuovi tronisti del trono classico Giacomo e Massimiliano, potrebbero tornare in studio oggi, mercoledì 10 febbraio, per una nuova registrazione. Se quella del 9 febbraio è stata dedicata alla scelta di Sophie Codegoni che, dopo cinque mesi dall’inizio del suo percorso sul trono ha scelto Matteo Ranieri, la nuova registrazione potrebbe essere dedicata alla nuova tronista nonchè ai protagonisti del trono over che continua ad essere seguitissimo sui social. Chi sarà, dunque, la tronista che si accomoderà sulla poltrona che, fino a ieri, è stata occupata da Sophie Codegoni? Secondo alcuni rumors, la nuova tronista di Uomini e Donne potrebbe essere una vecchia conoscenza del programma di Maria De Filippi ovvero l’ex corteggiatrice Cecilia Zagarrigo. Sarà davvero lei la nuova tronista?

UOMINI E DONNE: NUOVA DELUSIONE PER GEMMA GALGANI?

Come di consueto, la nuova registrazione di Uomini e Donne dovrebbe cominciare con il momento dedicato a Gemma Galgani che stava conoscendo Maurizio che, nella scorsa registrazione, è stato smascherato da Maria De Filippi. La conduttrice ha chiesto al cavaliere di scegliere se continuare a frequentare Gemma o dedicarsi solo a Maria non credendo al suo interesse per la Galgani. Maurizio aveva chiesto, ottenendolo, del tempo per riflettere. Oggi annuncerà la sua decisione definitiva? C’è molta attesa, inoltre, anche per il ritorno in studio di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Il cavaliere pur ammettendo, per la prima volta, di provare qualcosa per Roberta, ha deciso di non lasciare lo studio, ma di continuare a frequentarla in trasmissione. Nella nuova registrazione annunceranno importanti novità?



