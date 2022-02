Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 10 febbraio: rissa sfiorata per Armando

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 10 febbraio

Le dame e i cavalieri del trono over, Matteo Ranieri e Luca Salatino, sono tornati in studio nella giornata di ieri, giovedì 10 febbraio, per una nuova registrazione di Uomini e Donne. I colpi di scena così come i momenti surreali non sono mancati come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News. Il trono over, come sempre, ha regalato momenti iconici e una scena che la redazione del dating show di canale 5 potrebbe decidere di tagliare e non mandare in onda. Come svelano le talpe del Vicolo delle News, il protagonista del momento suddetto è stato Armando Incarnato che, dopo aver sfiorato la rissa negli scorsi giorni con Biagio Di Maro, ha avuto uno scontro con Diego Tavani.

Tutto sarebbe partito dal racconto di Diego il quale ha svelato di aver fatto un video con un signore mentre si trovava in un centro commerciale con sua nipote. Il signore in questione si sarebbe presentato come un amico di Armando. Diego, tuttavia, per gentilezza, ha comunque fatto il video saluto scatenando l’ira di Armando secondo il quale Diego avrebbe dovuto rifiutare. In studio il clima è diventanto incandescente e sono dovuto intervenire Luca e un membro della redazione per separare i due.

Uomini e Donne: il ritorno di Federica per Matteo Ranieri

Cos’è successo, invece, agli altri protagonisti del trono over? Tra Ida Platano e Alessandro tutto procede a gonfie vele mentre Gemma Galgani ha chiuso la conoscenza con il signore giunto in trasmissione per lei. Stessa decione per Sara che ha annunciato di voler mettere un punto alla frequentazione con Giovanni, convinta che il cavaliere sia ancora interessato a Daniela.

Per quanto riguarda il trono classico, Luca Salatino è uscito con Lilly e ha conosciuto quattro nuove ragazze arrivate in studio per lui. Colpo di scena, invece, per il trono di Matteo Ranieri. Quest’ultimo era rimasto senza corteggiatrici dopo la decisione di Federica e Denise di lasciare il programma. Nella registrazione del 10 febbraio, però, Federica è tornata e, come fanno sapere le talpe del Vicolo, grazie all’intervento di Maria De Filippi, è riuscita a riconciliarsi con Matteo.

