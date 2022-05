Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 10 maggio: Luca Salatino sceglie?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 10 maggio

Dopo la doppia registrazione del weekend, le dame e i cavalieri del trono over con i tronisti Luca Salatino e Veronica Rimondi, come anticipa la pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, tornano in studio per una nuova registrazione di Uomini e Donne. La stagione del dating show di canale 5 si avvia verso la conclusione. Entro l’ultima settimana di maggio, salvo colpi di scena, infatti, si concluderà il percorso dei tronisti. Per Veronica e Luca, infatti, sono giorni importanti in vista della fatidica scelta. Tra i due, il primo a fare la scelta dovrebbe essere Luca Salatino.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 10 maggio: Isabella e Fabio ospiti in studio?

Il tronista romano che, nella scorsa registrazione ha baciato Lilli, dovrà scegliere tra quest’ultima e Soraia. Da settimane il pubblico aspetta la scelta di Luca che, per il momento, non solo non ha annunciato la probabile data, ma non ha lasciato intendere di avere l’intenzione di scegliere. Cambierà tutto nel corso della registrazione di oggi?

Antonio Moriconi papà: la fidanzata Iulia ha partorito/ L'ex Uomini e Donne...

Gemma Galgani: la nuova conoscenza continua a Uomini e Donne?

Nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne, naturalmente, ci sarà anche tempo per le dame e i cavalieri del trono over. Nella scorsa registrazione, Gemma Galgani ha conosciuto un nuovo cavaliere. Come starà procedendo la frequentazione tra i due? Gemma sarà rimasta colpita dal nuovo cavaliere o annuncerà la decisione di chiudere subito? Occhi puntati, inoltre, anche su Ida Platano che sta frequentando Marco per il quale ha deciso di mettere un punto ad ogni gesto nei confronti di Riccardo Guarnieri non ballando più con lui.

RICCARDO GUARNIERI GELOSO DI IDA PLATANO A UOMINI E DONNE?/ "Uscirei con lei..."

E Riccardo? Dopo aver provato a ricucire il rapporto con Gloria che, però, ha deciso di mettere un punto definitivo al loro rapporto, avrà cominciato una nuova frequentazione? Non mancherà, poi, il momento dedicato ai cavalieri più adulti del parterre ovvero Alessandro e Bruno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA