Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne di oggi 10 novembre 2025: Ciro Solimeno comincia ufficialmente l'avventura da tronista.

La nuova settimana, per i fan di Uomini e donne, significa nuova registrazione e nuove anticipazioni su ciò che accadrà nelle prossime puntate che saranno trasmessa da canale 5. Quella di oggi, lunedì 10 novembre 2025, è una delle registrazioni più attesa perché segna ufficialmente l’inizio del percorso da tronista di Ciro Solimeno. L’ex corteggiatore, nel corso dell’ultimo confronto in studio con Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, ha ricevuto la fatidica proposta da Maria De Filippi e, forte del supporto ricevuto da Gianni Sperti e Tina Cipollari, ha accettato di diventare tronista.

Nella successiva registrazione, tuttavia, Ciro è rimasto in silenzio limitandosi ad assistere alle dinamiche non solo del trono over ma anche del trono classico, scosso dalla rivalità tra le due troniste Cristiana Anania e Sara Gaudenzi. Nella registrazione di oggi, tuttavia, potrebbe accomodarsi al centro dello studio per vedere le prime esterne.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 10 novembre 2025: Agnese De Pasquale torna in studio?

Nel corso della registrazione odierna del trono over di Uomini e Donne, come sempre, non mancherà tempo e spazio per i cavalieri e le dame del trono over. Occhi puntati su Agnese De Pasquale che, chiusa la frequentazione con Federico Mastrostefano, ha ricominciato ad uscire con Roberto con cui tutto procede a gonfie vele. Tuttavia, l’assenza di Agnese nella scorsa puntata ha fatto rumore e i fan, oggi, attendono il suo ritorno.

Federico Mastrofetano, invece, dovrebbe decidere se continuare o meno ad uscire con Marta, una nuova dama con cui, dopo quattro appuntamenti, non c’è stato un bacio. Attesa anche per il ritorno al centro dello studio di Gemma Galgani che ha mandato via Luigi e ha cominciato ad uscire con un altro cavaliere che si chiama Roberto.

