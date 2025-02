Uomini e Donne, anticipazioni registrazione dell’11 febbraio 2025: a rischio il Trono di Chiara Pompeo

È tutto pronto per una nuova registrazione di Uomini e Donne che si terrà oggi, 11 febbraio 2025. E dalle anticipazioni fornite dalle ‘talpe’ presenti in studio si scoprirà che cosa è successo e cosa verrà mandato in onda nelle prossime puntate del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Innanzitutto però tutti gli occhi sono puntati sulla nuova tronista Chiara Pompeo, il suo trono non è ancora iniziato è già stato sommerso da una pesante segnalazione e sarebbe a rischio.

Dalle anticipazioni Uomini e Donne si scoprirà se il trono di Chiara continuerà o chiuderà prima ancora di essere entrato nel vivo. Nel dettaglio, infatti, in questi giorni ha rotto il silenzio il presunto fidanzato della tronista, Riccardo Sparacciari. Il giovane ha lanciato pesanti accuse contro la ragazza, sostenendo non solo che stiano insieme e che la 23enne stia prendendo in giro tutti la redazione, il programma e soprattutto i telespettatori. Per ora ne la trasmissione ne la diretta interessata hanno replicato alle accuse ma si scoprirà se oggi romperà il silenzio difendendosi.

Anticipazioni Uomini e Donne, proseguo il trono di Gianmarco Steri e Francesca Sorrentino

Dalle anticipazioni Uomini e Donne della registrazione di oggi si scoprirà anche come procede l’altro Trono del Classico, quello di Gianmarco Steri. Sommerso da richieste di ragazze che vogliono conoscerlo e corteggiarlo. Per il momento si sono viste le prime esterne con Giorgia e con l’eccentrica Francesca che ha già dimostrato di avere carattere e personalità da vendere ed ha fatto colpo sugli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari e soprattutto su Gianmarco Steri che ha confessato di essere rimasto piacevolmente colpito.

Ed il tronista 28enne romano è uscito in esterna anche con altre ragazze come Liane e Caterina e queste esterne verranno mandate in onda nei prossimi giorni. Bisogna attendere le anticipazioni Uomini e Donne per scoprire se oggi avrà spazio nella registrazione e se per lui sono scese delle nuove ragazze.

Uomini e Donne anticipazioni, cos’accadrà nel Trono Over

Spazio avranno infine anche i cavalieri e le dame del Trono Over di Uomini e Donne, Maurizio e Cristina hanno scelto di uscire insieme e provare a conoscersi meglio fuori dalle telecamere, Giovanni ha deciso di concentrare la sua conoscenza solo su Margherita mentre Gemma Galgani ha chiuso con il suo corteggiatore Gian Piero. Spazio avrà anche il divertente trono di Tina Cipollari. Insomma se ne vedranno delle belle anche nelle prossime puntate.