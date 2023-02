Uomini e donne, anticipazioni registrazione 11 febbraio/ É triangolo con Riccardo?

Uomini e donne, le anticipazioni delle riprese datate 11 febbraio 2023: Riccardo Guarnieri, Armando Incarnato danno vita al triangolo con Michela

Proseguono le vicende di Uomini e donne, con delle importanti novità del trono over, che vedono Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato protagonisti di un triangolo preannunciato con Michela. Stando alle nuove anticipazioni TV di Uomini e donne classico e over, relative alla nuova puntata del dating show di Canale 5 registratasi l’11 febbraio 2023, al centro studio si apprende che Riccardo Guarnieri sia uscito con la nuova conoscente, di nome Michela. Si tratta di una dama facente parte del parterre dei protagonisti over del dating-show di Canale 5. Tuttavia, la conoscenza con Riccardo per la dama potrebbe presto rivelarsi compromessa dall’intromissione di Armando Incarnato.

Questo dal momento che a Uomini e donne la dama e il napoletano palesano di avere un conto lasciato in sospeso, nella intimità raggiunta lontani dai riflettori, in occasione di un loro scontro televisivo a dir poco infuocato . “Scontro tra Michela e Armando, loro si erano sentiti un mese fa ma non si erano più poi parlati -si apprende dalle anticipazioni fornite dalla fonte-. Riccardo comunque continua la conoscenza”. Insomma, incurante di quel che si direbbe il preannunciato “triangolo” tv, Riccardo Guarnieri si direbbe intento a proseguire la frequentazione con la nuova pretendente al trono over. E per la quota trono over le sorprese non finiscono qui. Ci sono novità da segnalarsi anche per l’opinionista storica si Uomini e donne, ossia Tina Cipollari: “Uno del parterre degli over, Ivan, è uscito con Desdemona poi però ha dichiarato che ha un interesse per Tina, viene dalla Svizzera e Tina ha ballato insieme a lui”.

Quindi, sembra proprio che la vamp di Uomini e donne sia riuscita a fare breccia nel cuore di un neo protagonista del trono over del dating-show di Maria De Filippi. Che l’opinionista possa presto scoprirsi una novità tra i tronisti, e dare vita ad un trono del tutto inedito riservato ai personaggi famosi, in una formula Uomini e donne vip del programma sui sentimenti di Canale 5?

