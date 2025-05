Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione dell’11 maggio 2025: nascono nuove coppie nel Trono Over

Si è sta per concludere anche questa edizione di Uomini e Donne e quella di oggi e di domani saranno le ultime registrazioni del dating show di Canale5. Gli occhi e l’attenzioni sono tutti puntati sulla scelta di Gianmarco Steri tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara, ultimo atto del suo trono, ma anche le dame ed i cavalieri del Trono Over sono pronti a regalare dei colpi di scena. Del resto proprio nelle ultime registrazione sono nate ben sei coppie nel parte e non è escluso che le anticipazioni Uomini e Donne sulla registrazione di oggi svelano che ne sono nate delle altre.

La prima coppia a rivelare che tra di loro è nato l’amore ed a lasciare insieme la trasmissione sono stati i siciliani Giuseppe e Rosanna Siino. Il cavaliere dopo la burrascosa rottura con Sabrina Zago ha concentrato la sua conoscenza sulla dama siciliana comportandosi con lei in maniera completamente opposta rispetto all’altra dama. Nella registrazione del 27 aprile hanno lasciato il dating show insieme a ben altre quattro coppie e non è escluso che anche nella registrazione di oggi nasca un’altra coppia ma per saperlo occorre attende le anticipazioni Uomini e Donne.



E dalle anticipazioni Uomini e Donne sulla registrazione di oggi, 11 maggio 2025, si scopre che se da una parte sboccia l’amore dall’altra alcune coppie sono sull’orlo della rottura. Al centro studio si accomoderanno anche Arcangelo e Cinzia. Il cavaliere inizialmente ha voluto conoscere meglio Gemma Galgani ma la loro frequentazione è finita nel peggiore dei modi, successivamente ha concentrato la sua conoscenza su Maria e sembrava che tra i due potesse nascere qualcosa, un sentimento forte, tanto che già si vociferava che i due potessero lasciare insieme il programma.



E invece nella scorsa registrazione è accaduto il devasto, Arcangelo è uscito con Cinzia e tra i due è scattato il bacio durante l’esterna. Il bacio tra Arcangelo e Cinzia ha fatto scattare su tutte le furie Marina che ha deciso di troncare immediatamente la conoscenza. In tutto ciò si è unita Gemma Galgani che imperterrita ed ostinata dopo giorni ha continuato a chiedere al cavaliere il reale motivo per cui ha deciso di troncare la conoscenza. Insomma c’è molta attesa per sapere che cosa sveleranno le anticipazioni Uomini e Donne della registrazione di oggi.

Morena Farfante e Francesco, Margherita Aiello e Denis: nuove coppie nel Trono Over

Nel frattempo stando alle anticipazioni Uomini e Donne, nelle prossime puntate assisteremo alla nascita di altre due coppie, entrambe le ex fidanzate di Mario Cusitore hanno trovato l’amore nel dating show, da una parte Morena Farfante che si metterà insieme a Francesco e dall’altra Margerita Aiello insieme a Denis. E dalle anticipazioni Uomini e Donne registrazione dell’11 maggio 2025 si scoprirà cosa succederà alle altre coppie.