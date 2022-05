Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 11 maggio: colpo di scena per Ida e Luca?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 11 maggio

Cosa accadrà nella nuova registrazione di Uomini e Donne in programma oggi, mercoledì 11 maggio? Dopo la registrazione del 10 maggio in cui si è dato spazio soprattutto al trono classico con Veronica Rimondi che ha scelto di eliminare il corteggiatore Federico, oggi, tornano in studio non solo i tronisti, ma anche le dame e i cavalieri del trono over. Maria De Filippi potrebbe aprire la puntata con Gemma Galgani che, negli scorsi giorni, aveva iniziato una nuova conoscenza, ma anche con Alessandro e Pinuccia che, nella puntata trasmessa ieri, hanno siglato la pace decidendo di ricominciare a frequentarsi in amicizia.

Tuttavia, gli occhi di tutti saranno puntati anche su Ida Platano. Nelle precedenti registrazioni, Ida aveva deciso di mettere un punto al suo rapporto con Riccardo Guarnieri evitando ogni contatto che potesse essere frainteso. La dama sarà riuscita a mantenere tale posizione o ci sarà stato un clamoroso colpo di scena?

Riccardo Guarnieri si dichiara ad Ida Platano?

Da quando è tornato in trasmissione, Riccardo Guarnieri ha messo da parte ciò che è accaduto in passato con Ida Platano provando ad avere un rapporto civile con lei. Il cavaliere pugliese, tuttavia, ha sempre spiegato di voler con Ida un’amicizia, ma sarà davvero così? Le conoscenze con Gloria e Maria Grazia si sono bruscamente interrotte dopo pochi appuntamenti e, ad oggi, non ha ancora iniziato una frequentazione che faccia pensare ad una storia in futuro.

Il pubblico, ma anche Tina Cipollari, sono convinti che tra Ida e Riccardo ci sia ancora qualcosa. Di fronte al rapporto tra la Platano e Marco, il cavaliere con cui sta uscendo la dama, Riccardo deciderà di sbilanciarsi dichiarandosi nuovamente ad Ida? Il colpo di scena, inoltre, nel corso della registrazione di oggi, potrebbe arrivare anche da Luca che potrebbe annunciare la scelta.

