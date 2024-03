Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 11 marzo 2024/ Nuovo amore per Gemma Galgani?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 11 marzo 2024

La settimana di Uomini e Donne inizia con una nuova registrazione. I cavalieri e le dame del trono over, Ida Platano e soprattutto Brando, tornano oggi in studio per registrare le nuove puntate come annuncia Lorenzo Pugnaloni. Si tratta di una delle registrazioni più attese perché il protagonista sarà sicuramente Brando. Sul trono dallo scorso settembre, diversamente da Cristian Forti che, da due mesi, sta vivendo la sua storia d’amore con Valentina Pesaresi, non ha ancora scelto. Tuttavia, nella registrazione odierna, potrebbe finalmente annunciare la scelta tra Beatriz e Raffaella.

Spazio, poi, al trono over con Gemma Galgani che, nella scorsa registrazione, ha cominciato a conoscere un nuovo cavaliere. Come procederà la frequentazione? La dama si tufferà a capofitto nella nuova storia? Curiosità, anche per le varie conoscenze del cavaliere Mario, ma anche di Ernesto Russo.

Grande attesa anche per il trono di Ida Platano. La tronista, finora, ha baciato solo Pierpaolo scatenando la dura reazione di Mario Cusitore che aveva deciso di abbandonare la trasmissione per poi tornare sui propri passi di fronte ad una richiesta di Ida. Nella scorsa registrazione, i due erano stati in esterna ed erano riusciti a trovare un punto d’incontro.

Tuttavia, nonostante la riappacificazione, tra i due non è ancora arrivato il bacio. L’attrazione fisica tra la tronista e il corteggiatore napoletano è evidente, ma Ida non ha mai nascosto di non fidarsi totalmente di lui nonostante abbia deciso di concedergli una nuova possibilità dopo le varie segnalazioni. Il bacio arriverà nella registrazione di oggi?











