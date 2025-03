Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione del 11 marzo 2025: è rottura definitiva tra Sabrina e Giuseppe

Cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e Donne sia ai protagonisti del Trono Classico che al parterre del Trono Over? Per saperlo è necessario attendere la nuova registrazione che si terrà oggi negli studio Elios in Roma e le anticipazioni Uomini e Donne che nel tardo pomeriggio forniranno gli esperti del programma come Lorenzo Pugnaloni e Gemma Pelagi grazie alle loro talpe. Prima di scoprire cosa accadrà, tuttavia, è necessario capire a che punto siamo con le vicende sentimentali dei vari protagonisti.

Stando alle anticipazioni Uomini e Donne, ieri ampio spazio ha avuto il Trono Over e in particolare Sabrina Zago e Giuseppe hanno avuto uno spazio di più di un’ora. Il cavaliere e la dama sono in piena crisi, lei ha rivelato di averlo bloccato ovunque mentre lui ha confessato di essere uscito con altre due dame del parterre, una di questa è Lucia. A tali dichiarazioni tra la dama reagirà molto male. Insomma, sembra non esserci dubbio alcuno sul fatto che è rottura definitiva tra Sabrina e Giuseppe o nella registrazione di oggi, 11 marzo 2025, ci sarà un clamoroso colpo di scena?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione dell’11 marzo 2025: Gianmarco freddo con Francesca, lei delusa

Stando a quanto riportano le anticipazioni Uomini e Donne sulla registrazione di oggi si scoprirà come si evolverà il rapporto tra il tronista Gianmarco Steri e la sua corteggiatrice Francesca Polizzi. Sin da subito la ragazza ha catalizzato l’attenzione del bel 28enne, conquistandolo per la sua intelligenza, spontaneità e naturalezza. Dopo alcune esterne tra i due è scoccato il bacio ma quando lui ha detto di preferire fisicamente un’altra corteggiatrice, Cristina, lei ha abbandonato lo studio furiosa.

Nella registrazione di ieri lei era presente in studio ma si è detta delusa dal comportamento del tronista che non solo non è andata a cercarla ma non l’ha neanche portata in esterna per un chiarimento. Da parte sua Steri ha ammesso di non aver intenzione di rincorrere nessuno. Insomma, Gianmarco e Francesca sono già in crisi, lui si dimostra freddo e lei s’è detta delusa, come si evolverà il loro rapporto?

Gemma Galgani esce con Orlando ma a Tina il corteggiatore non piace: “Non mostra interesse”

Infine, sempre nella registrazione di ieri c’è stato spazio anche per una storica dama: Gemma Galgani. Quest’ultima continua la conoscenza con il cavaliere Orlando tra chiacchiere ed esterne ma Tina Cipollari lamenta il poco interesse da parte del suo corteggiatore. Ed infatti, con un colpo di scena clamoroso, Tina ha difeso Gemma ed attaccato Orlando, accusandolo di non avere nessun interesse per la dama. Avrà ragione la storica opinionista?