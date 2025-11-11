Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne dell'11 novembre 2025 con le prime esterne di Ciro Solimeno e il legame tra Agnese e Roberto.

Seconda registrazione settimanale per Uomini e Donne il cui studio riapre le porte oggi, martedì 11 novembre 2025, con i protagonisti del trono over e del trono classico che tornano nuovamente in studio per raccontare cos’è accaduto nelle ultime 24 ore. Occhi puntati su Agnese De Pasquale e Roberto che, nella registrazione di ieri, hanno vissuto un momento intenso con il cavaliere che ha confessato di essersi innamorato della dama scatenando la gelosia di Federico Mastrostefano che ha sottolineato che continuerà a cercare comunque la dama. Il legame tra Agnese e Roberto sta diventando sempre più forte e non è da escludere che i due annuncino l’addio alla trasmissione.

Attenzione, poi, a Barbara De Santi che potrebbe tornare al centro dello studio per annunciare la sua decisione definitiva su Edoardo, il cavaliere con con cui ha cominciato una frequentazione ma con cui era intenzionata a chiudere dopo una discussione. Su consiglio di Maria De Filippi, gli avrà dato un’altra possibilità?

Anticipazioni Uomini e Donne: registrazione 11 novembre 2025: il trono di Ciro comincia ufficialmente

Nel corso della registrazione odierna, poi, non mancherà il momento dedicato al trono classico. Flavio Ubirti è sempre più preso da Martina e potrebbe sbilanciarsi ancora nei confronti della corteggiatrice dopo aver ammesso di avere con lei un qualcosa in più rispetto alle altre ragazze. Sara Gaudenzi, invece, ha baciato ancora una volta Jakub e oggi potrebbe esserci il confronto con Marco con cui continua a discutere.

Atteso, poi, il chiarimento tra Cristiana Anania ed Ernesto dopo il bacio della tronista con Federico che ha scatenato la reazione del primo. Infine, il trono di Ciro Solimeno dovrebbe ufficialmente entrare nel vivo con le prime esterne dopo l’incontro con le ragazze avvenuto in studio.

