Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di oggi 11 settembre: ecco cos'è successo nel trono over e classico.

Giovedì caldissimo per gli appassionati di Uomini e Donne per la nuova registrazione in programma oggi, 11 settembre 2025, in quel di Roma. In studio torneranno non solo Flavio Ubirti e Cristiana Anania ma anche tutti i protagonisti del trono over. La nuova registrazione partirà quasi sicuramente con le dame e i cavalieri del trono over e, al centro dello studio, potrebbe accomodarsi immediatamente Gemma Galgani che ha cominciato la stagione con il botto. La dama di Torino, infatti, sta uscendo con Mario e le sono bastati pochi appuntamenti per farsi conquistare dal cavaliere.

Mario, tuttavia, non ha concesso l’esclusiva a Gemma ma sta conoscendo anche Magda, un’altra dama nel parterre. Nella registrazione odierna, ci sarà una novità importante nella vita sentimentale di Gemma? Non si esclude un nuovo confronto al centro dello studio.

Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione 11 settembre: nuove esterne per Flavio e Cristiana

Spazio al trono classico con Flavio Ubirti e Cristiana Anania che hanno cominciato a conoscere i propri pretendenti ma anche ad eliminare Nella scorsa puntata, oltre ad aver avuto uno scontro con una corteggiatrice, Flavio è uscito in esterna Denise lasciando a casa Martina, la ragazza che, finora, l’ha colpito di più. Nella registrazione odierna, potrebbe aver fatto più esterne tornando ad uscire, così, proprio con Martina.

Sono ancora esterne di conoscenza, invece, quelle che sta facendo Cristiana Anania che, oltre ad aver eliminato diversi ragazzi, è uscita con Manuel mentre non ha ancora fatto esterne con Jakub, ex tentatore di Temptation Island. Il momento di Jakub arriverà oggi?

Nuovi ospiti nello studio di Uomini e Donne?

Nella registrazione di Uomini e Donne in programma oggi, inoltre, in studio, potrebbero arrivare anche degli ospiti. Durante le prime registrazioni della nuova stagione, Maria De Filippi ha riaccolto Rosanna e Giuseppe, Gloria e Guido, coppie che si sono lasciate pochi mesi dopo l’addio al programma. Inoltre, sono tornati anche Asmaa e Cristiano per presentare il loro bambino a tutti.

Potrebbero così tornare anche altre coppie che si sono lasciate. Il pubblico, ad esempio, attende di scoprire i veri motivi che hanno portato alla rottura di Claudia e Giorgio, Margherita e Denis e, recentemente, Morena e Francesco.