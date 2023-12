Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 12 dicembre: Alessandro esce con Cristina

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 12 dicembre

Nuova registrazione di Uomini e Donne. Oggi, 12 dicembre, le dame e i cavalieri del trono over e i tronisti sono tornati in studio per registrare una nuova puntata. Come svela Lorenzo Pugnaloni che ha pubblicato le anticipazioni, è stata una registrazione relativamente breve con gran parte del tempo dedicato ad Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. Il cavaliere salernitano, dopo il suo ritorno in trasmissione, ha deciso di conoscere a fondo Roberta con cui aveva già avuto un approccio prima della sua dichiarazione ad Ida Platano.

Alessandro e Roberta hanno così ricominciato a frequentarsi, ma il cavaliere ha deciso di non tuffarsi a capofitto nella storia dandosi il tempo di conoscere anche altre dame, in particolare Cristina Tenuta. Una scelta che, nella registrazione di oggi, ha scatenato la reazione di Roberta che ha così deciso di lasciare la trasmissione.

Ida Platano, ancora un’esterna con Mario

Nel corso della registrazione di oggi, 12 dicembre, Maria De Filippi ha dedicato tempo anche al trono classico. Al centro dello studio si è cos accomodata Ida Platano che ha portato ancora in esterna Mario con cui il feeling cresce ogni giorno di più. Ancora nessuna scelta, invece, per Brando e Cristian che sembrano ancora piuttosto indecisi sulla ragazza con cui lasciare definitivamente il programma.

Cristian ha così scelto di fare un’esterna con Valentina mentre Brando ha deciso di uscire con Beatriz lasciando a casa Raffaella, l’altra corteggiatrice con cui sta approfondendo la conoscenza.

