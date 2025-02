Uomini e Donne, anticipazioni registrazione dell’12 febbraio 2025: nuova tronista dopo l’abbandono di Chiara Pompei?

È tutto pronto per la nuova registrazione di Uomini e Donne che si terrà oggi, mercoledì 12 febbraio 2025, stando alle anticipazioni dovrebbe esserci la presentazione della nuova tronista dopo il caos sul trono di Chiara Pompei. Nei giorni scorsi è stata annunciata la nuova tronista Chiara, studentessa di 23 anni pronta a mettersi in gioco nel dating show di Canale5. Il suo percorso però è stato tra i più brevi della storia. Dopo pochi giorni il suo fidanzato Riccardo Spacciari con un lungo sfogo in un’IS è uscito allo scoperto smascherandola.

Dalle anticipazioni Uomini e Donne delle prossime puntate si scopre che Maria De Filippi, dopo tutte le segnalazioni che hanno travolto Chiara la farà accomodare in centro di studio per chiederle spiegazioni ed alla fine la giovane confesserà di essere fidanzata. Scoppierà il caos in studio con Tina Cipollari e Gianni Sperti che attaccheranno il giovane ma alla fine, con l’ennesimo colpo di scena, Chiara deciderà di abbandonare il programma e di uscire con il suo fidanzato Riccardo. Anche Maria De Filippi si dimostrerà molto comprensiva nei suoi confronti dicendole cha a 23 anni è normale commettere errori.

Anticipazioni Uomini e Donne, Gianmarco Steri sempre più colpito da Francesca

E mentre cresce l’attesa sulla nuova tronista che dovrebbe essere presentata nella registrazione di oggi di Uomini e Donne, il trono Classico continua con i suoi due protagonisti: Tina Cipollari e Gianmarco Steri. La storica opinionista ha trasformato il suo Trono in uno show, attualmente sta conoscendo alcuni suoi corteggiatori come Angelo, Michele e soprattutto Cosimo che è un vero e personaggio che ha già regalato delle perle trash e che ne regalerà ancora nelle prossime puntate.

Per quando riguarda il trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, invece, sta conoscendo meglio alcune delle migliaia di corteggiatori che hanno chiamato la redazione appositamente per lui. Per il momento ha concentrato la sua attenzione su alcune come Ambra, Liane Arias e Francesca. Quest’ultima ha già conquistato tutti per la sua personalità ed il suo modo di rapportarsi ed anche Gianmarco ha confessato di essere rimasto molto colpito e di essere già molto attratto da lei. Spazio avranno anche i protagonisti del Trono Over, dalle dame e cavalieri storici come Mario Cusitore, Claudia D’Agostino e Morena Farfante ai nuovi arrivati come Giorgio D’Edipio e Gaia che sta frequentando Alessio Pili Stella.

