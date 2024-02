Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 12 febbraio/ Ida Platano torna da Mario Cusitore?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 12 febbraio

Per i protagonisti di Uomini e Donne, la settimana inizia con una nuova registrazione. Come svela Lorenzo Pugnaloni, Ida Platano, Brando e tutti i cavalieri e le dame del trono over tornano in studio per registrare le nuove puntate. Quella in programma oggi arriva dopo la scelta di Ida di eliminare definitivamente Mario Cusitore. Quest’ultimo era tornato in trasmissione per chiedere scusa ad Ida in seguito alle varie segnalazioni ricevute dalla redazione ma la tronista non fidandosi di lui ha deciso di eliminarlo definitivamente per poi spiegare di volersi prendere del tempo per decidere.

IDA PLATANO ELIMINA MARIO CUSITORE A UOMINI E DONNE/ Maria De Filippi: "Andato via in 30 secondi"

Nella registrazione di oggi, dunque, ci sarà un colpo di scena? La tronista sarà tornata sui propri passi andando da Mario per avere un confronto chiarificatore con lui e decidere se concederli una nuova possibilità? Lo scopriremo con le nuove anticipazioni.

Prime conoscenze per Diego Tavani

Nella scorsa registrazione di Uomini e Donne, in studio, era tornato Diego Tavani, ex cavaliere del trono over nonchè ex fidanzato di Ida Platano che aveva poi lasciato la trasmissione con Aneta con cui la storia è poi finita dopo circa nove mesi. Diego ha così deciso di rimettersi nuovamente in gioco partecipando nuovamente al programma. Nella registrazione odierna si accomoderà al centro dello studio per le sue prime conoscenze?

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata del 12 febbraio 2024: Ida Platano elimina Mario Cusitore

Spazio anche agli altri protagonisti come Cristina Tenuta ed Ernesto Russo che è molto corteggiato. Tra tutte le dame, Ernesto sta conoscendo meglio Barbara De Santi. Come procederà la loro frequentazione?











© RIPRODUZIONE RISERVATA