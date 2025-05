Anticipazioni Uomini e Donne registrazione di oggi 12 maggio 2025: dopo scelta Gianmarco Steri

Manca poco all’ultima registrazione di Uomini e Donne dell’edizione, questo pomeriggio 12 maggio 2025 si registreranno le ultime puntate del dating show di Canale5 che, salvo cambiamenti improvvisi ed imprevisti, si concluderà venerdì 30 maggio 2025. E cosa succederà nelle ultime puntate? Per scoprirlo occorre dare un’occhiata alle anticipazioni Uomini e Donne alla registrazione di oggi.

Innanzitutto dopo la scelta di ieri oggi ritorneranno in studio Gianmarco Steri e Cristina Ferrara per il così detto ‘dopo scelta’ i due racconteranno le emozioni ed i sentimenti che hanno vissuto durante tutto il percorso. Per l’aspetto fisico e la sua bellezza Cristina ha colpito sin da subito Gianmarco mentre sul suo carattere ha sempre nutrito dei dubbi, dubbi che però puntata dopo puntata sono venuti meno ed alla fine tra la bella 25enne e Nadia Di Diodato Gianmarco ha scelto Cristina.

Trono Over nel caos: occhi puntati su Gemma Galgani ed Arcangelo a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni Uomini e Donne nella registrazione di oggi, 12 maggio 2025, ampio spazio avrà il trono over e soprattutto le vicende di Gemma Galgani ed Arcangelo. Ormai la loro frequentazione sta diventando una soap opera. La dama torinese è invaghita di Arcangelo che invece, da parte sua, si è sempre mostrato sfuggente fino a preferirle la conoscenza di altre dame come Marina e Cinzia.



Tuttavia, Gemma Galgani non si è mai arresa, è arrivata a chiedere spiegazioni e confronti insistentemente fino ad elemosinare un bacio che l’è valso pesanti critiche e attacchi sul web. Ieri, poi, ha pregato nuovamente il cavaliere per avere un confronto ma quest’ultimo anziché parlare è scappato dallo studio, corso in bagno e si è tappato la bocca con un cuscino pur di non proferire parola. Cosa succederà nella registrazione di oggi?

Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione di oggi 12 maggio 2025: nasce una nuova coppia?

Infine, sempre stando a quanto riportano le anticipazioni Uomini e Donne, nella registrazione di oggi potrebbe nascere una nuova coppia: quella formata da Arcangelo e Cinzia. La conoscenza dei due procede a gonfie vele, al netto delle interferenze di Gemma Galgani, e chissà che il cavaliere e la dama non sia l’ennesima coppia in queste ultime registrazioni dopo Barbara De Santi e Ruggero, Giuseppe e Rosanna Siino, Morena Farfante e Francesco, Margherita Aiello e Denis, Valentina ed Emanuele ed altre quattro coppie. Le aspettative sono ottime per una registrazione pienissima di Uomini e Donne.