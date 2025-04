Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 13 aprile 2025: Gianmarco insegue Nadia

Nel pomeriggio di domenica 13 aprile 2025 si sono svolte le registrazioni di Uomini e Donne, con novità incredibili sia nel Trono Over che nel Trono Classico. Grande protagonista delle future puntate del programma di Maria De Filippi sarà Gianmarco Steri. Infatti, per il tronista non si mette molto bene, dato che scoprirà in modo totalmente inaspettato che una delle sue corteggiatrici Nadia Di Diodato sarà assente in puntata. Ebbene sì, la ragazza pare proprio essersi “vendicata” per la mancanza di attenzioni dopo il loro primo bacio.

Gemma e Orlando, perché si sono lasciati a Uomini e Donne?/ Vero motivo hot: “Ha rifiutato il…”

Il tronista, in effetti, si era concentrato solo sulla reazione delle altre due corteggiatrici Cristina e Francesca, senza badare troppo allo splendido bacio dato a Nadia. Ad ogni modo, secondo quanto trapela dalle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Gianmarco sarebbe corso fuori dallo studio per andare a parlare con la ragazza. Eppure aveva fatto due esterne, una con Cristina Ferrara e l’altra con la Polizzi, altro motivo per il quale la Di Diodato potrebbe essersi arrabbiata. Come andrà a finire tra i due? Riusciranno a chiarirsi o Nadia si mostrerà ancora così orgogliosa? Passiamo ora a scoprire cos’è successo nel Trono Over di Uomini e Donne: anche qui c’è da mettersi le mani nei capelli!

Gemma Galgani, lite con Orlando a Uomini e Donne/ Segnalazione di Tina: "Ha una fidanzata fuori"

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 13 aprile 2025: Gemma di nuovo single

Poco fa Lorenzo Pugnaloni ha svelato le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di domenica 13 aprile e finalmente abbiamo qualche news anche sul Trono Over. Partiamo da Gemma Galgani, che si è ritrovata di nuovo senza un cavaliere. Cos’è successo? La dama torinese ormai veterana del programma di Maria De Filippi e star di Canale 5, ha ricevuto un bel due di picche anche da Arcangelo, il quale ha detto apertamente di essere interessato ad un’altra donna. Neanche quest’anno sembra esserci speranza per Gemma di trovare un compagno, dato che il cavaliere che stava frequentando si è dichiarato per Marina.

Uomini e Donne, anticipazioni puntate dal 18 al 21 marzo 2025/ Caos per Gemma, Sabrina esce con Sebastiano

Sarà poi il turno di Isabella e Diego, che nella scorsa puntata avevano dichiarato di aver passato una bella esterna insieme. Lui era anche andato a prenderla con il suo furgoncino, mentre la dama si era detta divertita dalla sua conoscenza. Oltretutto, avevano ammesso davanti agli opinionisti di aver avuto anche un’intimità durante la notte. Ma per quale motivo Isabella ha voluto chiudere la frequentazione? Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, la donna si sarebbe arrabbiata per il fatto che Diego Fazio ha raccontato a tutti il loro rapporto intimo.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 13 aprile 2025: Tina Cipollari supera la prova campagna

Ma i colpi di scena non finiscono qui, perchè da quest’anno c’è anche il favoloso trono di Tina Cipollari, ormai verso il termine. Forse. Infatti, la storica opinionista di Uomini e Donne sta conoscendo Cosimo Dadorante con il quale è stata a Parigi, in Puglia e a Madrid a fare tanto shopping lussuoso. Il cavaliere aveva ammesso nella scorsa puntata di volersi fermare un po’ con le sue dimostrazioni d’amore e aspettare che fosse lei a fare qualche passo nei suoi confronti.

Secondo le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di domenica 13 aprile si scopre che Tina Cipollari, vestita interamente da contadina, ha fatto una gita in montagna con il ricco pretendente e secondo quest’ultimo sarebbe riuscita a superare il test della campagna dimostrando di essere anche una donna semplice e dalle poche pretese. L’uomo per ringraziarla offrirà a tutto lo studio un uovo gigante di Pasqua.