Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 13 gennaio: Davide non sceglie ma bacia..

Oggi, 13 gennaio 2021, c’è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne durante la quale non sono mancate sorprese. Partiamo però col dire che l’attesa scelta di Davide Donadei è saltata anche questa volta: stando alle anticipazioni del Vicolo delle News, il tronista ha fatto una nuova esterna con Beatrice durante la quale si sono baciati. Le immagini fanno chiaramente infuriare l’altra corteggiatrice, Chiara, con la quale però Davide alla fine decide di ballare. La registrazione ha però avuto inizio, come di consueto, con Gemma Galgani. La dama ancora non si capacita del fatto che Maurizio abbia voluto chiudere con lei e dopo l’ultima registrazione dice di aver anzi carpito in lui ancora un interesse nei suoi confronti. Maurizio però nega, Gemma allora decide di lasciare il suo numero ad altri due cavalieri, uno dei quali di soli 40 anni.

Uomini e Donne, lite furiosa tra Armando e Aurora

Nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne si è parlato anche di Armando Incarnato. Il cavaliere è uscito con Nicole, una nuova dama, più grande di lui, che in contemporanea è uscita anche con Carlo. I due ammettono di voler continuare a frequentarsi, intanto Armando svela pure di aver trovato una lettera in camerino e si scopre essere di Valentina. La dama ha confessato di pensare a lui da circa un mese anche se lui non ha mai accettato il suo numero. Armando è poi protagonista di un’accesa lite con Aurora: lui l’accusa di essere la talpa di una pagina che tempo fa aveva fatto un articolo su lui e Veronica. Questo ha acceso tra i due una fortissima discussione.



