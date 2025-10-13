Le anticipazio0ni della registrazione di Uomini e Donne di oggi 13 ottobre 2025: attesa per il primo bacio di Flavio Ubirti.

Lo studio di Uomini e Donne riapre oggi, 13 ottobre 2025, per una nuova registrazione durante la quale non mancheranno i colpi di scena. Dopo il bacio tra Cristiana Anania e Jakub, sale l’attesa per il primo bacio da tronista di Flavio Ubirti. Tra le corteggiatrici, sono tornate Denise e Martina che, nelle puntate precedenti, non condividendo l’atteggiamento di Flavio, avevano preferito non presentarsi in puntata. Flavio, da parte sua, è molto preso da Nicole Belloni ma per il tronista il bacio non è ancora arrivato.

Oggi, però, potrebbe arrivare quel momento anche se non si sa con chi. Martina è stata la prima corteggiatrice ad aver conquistato le attenzioni di Flavio che, poi, è stato rapito dall’arrivo di Nicole Belloni ammettendo di essere molto attratto da quest’ultima. Il bacio, dunque, arriverà proprio con Nicole?

Anticipazioni Uomini e Donne: nuova uscita tra Agnese e Federico?

Attare per il trono over nella registrazione odierna di Uomini e Donne. Agnese De Pasquale sembra ancora molto presa da Federico Mastrostefano il quale, tuttavia, sembra intenzionato a non continuare ad uscire con la dama. Agnese e Federico, tuttavia, potrebbero sorprendere tutti annunciando di essere usciti ancora. Spazio, poi, a Sebastiano Minosa e Magda che continuano a frequentarsi mentre Lenti continua a corteggiare Cinzia Paolini a cui, nella scorsa registrazione, ha fatto anche un regalo.

Mario, dunque, nella registrazione odierna, potrebbe tornare ad accomodarsi al centro dello studio per confrontarsi con Cinzia il cui atteggiamento continua ad essere messo in discussione da Tina Cipollari e Gianni Sperti. Gloria Nicoletti, invece, attende di incontrare il suo principe azzurro dopo la fine della frequentazione con Francesco mentre Guido Ricci continua ad uscire con Federica.

